El Málaga gana por la mínima en Las Palmas y se acerca a la final del playoff de ascenso a Primera

El Málaga da un paso de gigante hacia la final del playoff de ascenso a Primera División. El conjunto andaluz se impuso a domicilio a la UD Las Palmas, por 0-1, gracias a un gol de David Larrubia. De esta manera, los blanquiazules se llevan una ventaja importantísima para la vuelta, donde perder de un gol les serviría para clasificarse para la final, puesto que al término de la prórroga no hay penaltis y se clasifica el que mejor haya quedado en la temporada regular.

La ida de las semifinales del playoff de ascenso dejaba un partido entre el quinto y el cuarto clasificado. El conjunto canario recibía en su estadio a unos malaguistas lanzados, tras cuatro triunfos y un empate en las últimas cinco jornadas. Partían, por tanto, con ligero favoritismo los andaluces, ante un equipo amarillo que acabó entrando en la promoción tras ganar en Riazor a un Deportivo ya ascendido.

Falta por conocer quién será el tercer equipo que asciende a Primera División, tras los confirmados de manera directa del Racing de Santander y del Deportivo de La Coruña. El último integrante de los 20 equipos de la máxima categoría de nuestro fútbol saldrá de este playoff de ascenso en el que, además, están inmersos Almería y Castellón.

El Málaga golpea primero en Las Palmas

El Málaga dominó prácticamente durante todo el partido contra la UD Las Palmas. El equipo entrenado por Juan Francisco Funes no especuló, fue atrevido y demostró haber estudiado muy bien a su rival, al que ha ganado en los tres partidos en los que se han medido ambos equipos esta temporada, y sin encajar ningún gol. Con una presión asfixiante a un contrario al que no dejó pensar, y las líneas muy juntas, el técnico visitante decidió tapar la salida de balón de Mika Mármol y encomendó esa tarea al goleador Chupe, provocando un cortocircuito en la elaboración de los amarillos desde atrás.

Con balón, el equipo costasoleño jugó con mucha soltura, guiado por Dani Lorenzo, y cuando terminaba la primera parte reclamó lo que pareció un claro penalti de Enrique Clemente a Dotor que el árbitro no concedió, mientras que Las Palmas reclamaba una falta anterior a Amatucci en la zona central, origen de la polémica jugada. El Málaga sufrió un único contratiempo en la primera mitad con la lesión muscular sufrida por el central Einar Galilea, sustituido por Murillo, pero no lo acusó en el resto del encuentro.

Salió con más decisión el equipo isleño en la segunda parte, con sendas ocasiones protagonizadas por Kirian Rodríguez y Taisei Miyashiro, pero cuando mejor estaba el conjunto de Luis García en el partido, encajó el gol, y desde entonces, desapareció por completo del césped. Joaquín Muñoz, incorporado tras el descanso, firmó una jugada individual por la izquierda del área que finalizó con un tiro parabólico que se marchó fuera por muy poco.

Fue el preludio del gol visitante, tras una recuperación de balón en zona media, conducción de Chupe por la derecha y pase a Dani Lorenzo, quien dentro del área y de espaldas, dio una asistencia de tacón para que David Larrubia marcase de tiro zurdazo cruzado y raso a la red. El tanto, fabricado por los canteranos malaguistas, hizo mucho daño a Las Palmas que no hizo trabajar a Herrero en todo el partido, y que llegará el próximo miércoles a La Rosaleda muy obligado, pero con una vida extra gracias a su guardameta Dinko Horkas, quien evitó un mano a mano ante Brasanac en el minuto 90 que hubiera dado casi el pase al Málaga.