Así quedan los playoffs de ascenso a la Liga: cuadro, cuándo son los partidos, fechas claves y dónde ver por TV

La temporada regular de la Liga Hypermotion ya ha bajado el telón, pero todavía queda por resolverse una de las grandes incógnitas del curso: qué equipo conseguirá la última plaza de ascenso a Primera División. Con el Racing de Santander y el Deportivo de la Coruña con el billete directo a la élite, son cuatro los equipos que se rifan en la lotería del playoffs, seis partidos por la tercera plaza, por el ascenso: Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón; tercero, cuarto, quinto y sexto clasificado de Segunda División.

La lucha por regresar o llegar a Primera División promete máxima igualdad, con eliminatorias que se resolverán en apenas dos semanas y que mantendrán la emoción hasta el último minuto de competición.

Cruces por la lucha del ascenso a la Liga

Con la clasificación definitiva ya cerrada, el cuadro de los playoffs de ascenso ha quedado completamente configurado. El Almería, que terminó la temporada en la tercera posición, se medirá al Castellón, sexto clasificado. Por el otro lado del cuadro, el Málaga, cuarto en la tabla, se enfrentará a Las Palmas, que logró concluir la campaña en la quinta plaza.

De esta forma, las semifinales quedan establecidas de la siguiente manera:

Almería (3º) vs Castellón (6º)

(3º) vs (6º) Málaga (4º) vs Las Palmas (5º)

Los vencedores de ambas eliminatorias accederán a la gran final por el ascenso, una ronda definitiva que otorgará la última plaza disponible para jugar la próxima temporada en Primera División.

Horarios de los playoffs de ascenso a la Liga

Las semifinales arrancarán durante el primer fin de semana de junio y se disputarán a doble partido.

Semifinales de ida

Sábado 6 de junio: Castellón – Almería (21:00 horas)

Domingo 7 de junio: Las Palmas – Málaga (21:00 horas)

Semifinales de vuelta

Martes 9 de junio: Almería – Castellón (21:00 horas)

Miércoles 10 de junio: Málaga – Las Palmas (21:00 horas)

Una vez concluidas estas eliminatorias se conocerán los dos finalistas que seguirán en la pelea por el ascenso a la Liga. La igualdad entre los cuatro aspirantes y la importancia del premio en juego convierten cada uno de estos encuentros en auténticas finales anticipadas, con el objetivo de llegar a la última ronda de la promoción.

Cuándo es la final de los playoffs de ascenso

La eliminatoria definitiva enfrentará a los ganadores de las dos semifinales. Será entonces cuando se decida qué equipo obtiene el último billete para competir en Primera División la próxima temporada.

La final también se disputará a doble partido y ya tiene fechas confirmadas.

Final de ida

Domingo 14 de junio (21:00 horas): Almería o Castellón vs Málaga o Las Palmas

Final de vuelta

Sábado 20 de junio (21:00 horas): Almería o Castellón vs Málaga o Las Palmas

El encuentro de vuelta será el que determine de manera definitiva el desenlace de los playoffs de ascenso y el nombre del club que logrará culminar con éxito su camino hacia la élite del fútbol español.

Dónde ver por televisión los playoffs de ascenso

Los aficionados podrán seguir todos los partidos de la promoción de ascenso en directo por televisión. La totalidad de los encuentros se emitirán a través de LaLiga Hypermotion TV (Fútbol 2), canal que ofrecerá tanto las semifinales como la final de los playoffs.

Además, esta señal estará disponible mediante diferentes plataformas televisivas que cuentan con los derechos de la competición, entre ellas:

Movistar Plus+

DAZN

Orange TV

De este modo, los seguidores de Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón tendrán la posibilidad de seguir cada partido de una fase decisiva que marcará el futuro deportivo de uno de estos cuatro clubes.