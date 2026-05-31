Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas: así queda el play off de ascenso a Primera

Ya conocemos qué cuatro equipos lucharán por subir a Primera División en el play off de ascenso. Los seis partidos estuvieron llenos de cambios, pero finalmente los aspirantes son los mismos que ocupaban esas posiciones al inicio de la jornada unificada, es decir, Almería tercero, que se medirá al Castellón, sexto, y Málaga cuarto contra Las Palmas quinto. El Burgos se quedó fuera, séptimo, pese a ganar al Andorra en un Plantío que lloró por los otros resultados y el Eibar lejos, a cinco puntos, al perder en Castalia.

Por su parte, el Racing de Santander es el campeón de Segunda División 2025-26 tras golear al Cádiz en la última jornada (4-1). Dependía de sí mismo, ganó y se encontró por si acaso con la resaca del Deportivo de La Coruña, que cayó contra un Las Palmas de play off en su primer curso fuera de Primera. Hubo un gran recibimiento, eso sí, de la afición gallega en Riazor a modo de agradecimiento por el logro cosechado y el sueño del primer puesto.

El primero en dar un golpe sobre la mesa fue Las Palmas. Kirian Rodríguez aprovechó que el Deportivo seguía de fiesta tras el ascenso para adelantar a los canarios en el 7′ con un disparo ajustado y 11 minutos después Marvin Park hacía el 0-2. Los de Antonio Hidalgo recortaron distancias antes del descanso mediante Eddachouri, pero la contienda murió con ese resultado de 1-2.

Los de Luis García eran terceros en ese momento, hasta que en el 34′ Chupe abría la lata para el Málaga en el estadio Ibercaja ante el descendido Zaragoza, que ni se esmeró en evitar ser colista y encajó el segundo de penalti en el 76′, también del goleador andaluz, tercero de la Liga con 22 dianas por detrás de Asier Villalibre (23) y el Pichichi Sergio Arribas (24).

En el 40′ se agitaría por completo la pelea por entrar al play off con un gol de Iván Morante para el Burgos en El Plantío y otro de Calatrava en Castalia a favor del Castellón que clasificaba a ambos equipos (quinto y sexto con 72 puntos cada uno) y ¡echaba al Almería! Los andaluces, que no habían bajado de los seis primeros desde la jornada 9, se iban al descanso de la última en séptima posición. Ver para creer.

Aunque todo cambiaría en la segunda parte, cuando precisamente Arribas batía al Valladolid de penalti y metía al Almería tercero del tirón. Una locura. Así moría el sueño del Burgos y un Eibar que, pese a que José Corpas empató en el 57′, se quedó sin fuelle y caía en Castalia. El Castellón se medirá al tercero y el Málaga a Las Palmas en el play off de ascenso por intentar subir a la categoría de oro ocho años después y habiendo pasado por el infierno de Primera Federación.

Así queda el play off de ascenso

Almería-Castellón: ida 6 de junio y vuelta 10 de junio.

Málaga-Las Palmas: ida 7 de junio y vuelta 11 de junio.

Resultados de la jornada 42