El cariño de Rafa Jódar con el PSG de Luis Enrique tras su gran remontada en Roland Garros

Rafa Jódar se acordó del PSG de Luis Enrique, flamante campeón de la Champions League, tras su remontada contra Pablo Carreño en el partido de octavos de final de Roland Garros (4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2). El tenista español atendió a la televisión a pie de pista y en el micrófono de Álex Corretja no dudó en felicitar al equipo de París, donde se celebra el Grand Slam de tierra batida, por su victoria en la final ante el Arsenal.

«Es diferente, creo que soy la misma persona de siempre, muy humilde. Agradezco a toda la gente que ha venido a verme hoy. Han generado una gran atmósfera. Es increíble jugar aquí», decía Jódar finalizando su comparecencia, no sin antes dar la enhorabuena al campeón de Europa por segundo año consecutivo.

«También quiero felicitar a los aficionados del PSG por la victoria de anoche. Muy merecido», aseguró, ganándose al público de la Suzanne Lenglen. Rafa Jódar sigue muy vivo en Francia tras imponerse en cinco sets a Carreño. El próximo martes se enfrentará a Alexander Zverev o Jesper de Jong, llegando a unos cuartos en su primera aparición en un Grand Slam.

Más de lo que dijo Jódar tras el triunfo: «Quiero dar la enhorabuena a Pablo por el partido, le deseo lo mejor para el año. Entrenamos juntos a veces en España. Súper contento con la victoria. Es difícil elegir el momento de los paralelos, no quería precipitarme. Es importante estar bien mentalmente y no cometer muchos errores. Esa ha sido la clave y luego ha funcionado bastante bien».