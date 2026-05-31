Una planta perenne de fácil cuidado está conquistando a los jardineros

La salvia es una planta perenne originaria de regiones de Europa con clima templado que se caracteriza por su resistencia, su aroma y su facilidad de cultivo en jardines soleados y bien drenados, donde puede crecer fuerte y saludable durante muchos años si recibe los cuidados adecuados.

La salvia común es un arbusto cuyas flores presentan un color azul púrpura, mientras que sus hojas son de tonalidad verde grisácea. Las hojas tienen una textura suave, un tamaño relativamente grande y una forma ovalada. Mientras, la salvia española es un subarbusto que alcanza aproximadamente los 50 centímetros de altura. Esta especie desarrolla flores de color azul púrpura distribuidas a lo largo del tallo. Sus flores, su porte y su fragancia recuerdan notablemente a la lavanda.

Salvia, la mejor planta perenne

La salvia es una planta de tamaño medio que puede alcanzar entre 30 y 60 centímetros de altura. Sus hojas presentan un color verde grisáceo y una forma ovalada con bordes dentados. Las flores pueden ser violetas, rosadas o blancas, y crecen agrupadas en espigas verticales en la parte superior de los tallos. En la antigua Roma, la salvia era considerada una planta sagrada, a la que se le atribuían propiedades curativas y protectoras, llegando a ser conocida como «la hierba de la inmortalidad».

La planta de salvia se compone de varias partes bien diferenciadas. Su raíz es fibrosa y bastante resistente, lo que le permite adaptarse a distintos tipos de suelo. El tallo es erguido y de él surgen numerosas ramificaciones que sostienen la estructura de la planta. Las hojas tienen forma ovalada, son algo carnosas y rugosas, con bordes dentados y una fina capa de vellosidad que las recubre. Las flores aparecen entre los meses de junio y julio, mostrando tonos que pueden variar entre el rojo y el azul violáceo. Por último, el fruto presenta forma ovoide y está cubierto por una envoltura vegetal de textura ligeramente viscosa.

La salvia requiere suelos ligeros y bien expuestos. Debe cultivarse en terrenos calcáreos, soleados y de textura suelta, ya sea en maceta, huerto o jardín. En su hábitat natural, esta planta suele desarrollarse en suelos áridos y muy secos. Asimismo, es fundamental que el terreno tenga un buen drenaje para evitar el encharcamiento y prevenir que la planta llegue a pudrirse.

La temperatura ideal para su desarrollo se sitúa por encima de los 15 grados centígrados, por lo que se trata de una planta perenne que necesita un ambiente cálido y buena iluminación. Sin embargo, no es recomendable la exposición directa al sol de forma prolongada. Lo mejor según los jardineros es colocarla en un lugar bien iluminado con semisombra y, si se cultiva en interior, situarla cerca de una ventana o en una terraza donde reciba abundante luz natural.

En cuanto al riego, debe realizarse únicamente cuando el suelo esté completamente seco. Durante la primera etapa de desarrollo, es necesario mantener la tierra ligeramente húmeda de forma constante para favorecer su crecimiento. Una vez que la planta se haya establecido, basta con regarla solo cuando el sustrato esté seco. El riego debe ser regular, pero moderado.

Uso en la cocina

Esta planta es ampliamente conocida por su uso en la cocina y por su capacidad para realzar el sabor de numerosos platos. Sus hojas tienen un aroma característico y un sabor intenso que combina bien con distintos alimentos, lo que la convierte en un ingrediente muy habitual en la gastronomía. Una de las mejores formas de utilizar la salvia es incorporándola a recetas de carne, ya que aporta un matiz terroso y ligeramente amargo que armoniza especialmente con carnes grasas como el cerdo o el cordero.

Finalmente, cabe recordar que la salvia es una planta aromática originaria de la región mediterránea que pertenece a la familia de las lamiáceas, la misma que incluye al romero, la menta y el tomillo.