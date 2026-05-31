¿Cuánto cuesta dejar un ventilador encendido toda la noche?

Cuando las temperaturas se disparan y las noches se vuelven difíciles de soportar, muchas personas recurren a un gran aliado para combatir el calor: el ventilador. Sin embargo, una de las dudas más habituales es cuánto puede influir realmente dejarlo encendido durante toda la noche en la factura de la luz. Pues bien, lo primero a tener en cuenta es que el ventilador es uno de los electrodomésticos más eficientes; según un instalador técnico especializado, que realizó una medición práctica con un ventilador de 50 vatios en velocidad media, el consumo se sitúa en torno a los 0,021 kilovatios hora (kWh) por cada hora de funcionamiento.

Esto significa que, si se mantiene encendido durante ocho horas seguidas, el gasto energético total sería de aproximadamente 0,168 kWh por noche. Aplicando una tarifa eléctrica media de 0,15 euros por kWh, el gasto asciende a apenas unos 2,5 céntimos por noche. Aunque esta cifra puede variar según la tarifa contratada y la franja horaria, el rango más habitual se sitúa entre 0,12 y 0,27 euros por kWh. En el escenario más desfavorable, el consumo podría llegar a unos 11 céntimos, lo que al cabo de un mes supone algo más de tres euros.

El precio de mantener el ventilador encendido toda la noche

Para quienes no tienen aire acondicionado, el ventilador es una gran solución. Entre sus principales ventajas destacan: precio de compra asequible, consumo energético reducido y facilidad de instalación y mantenimiento.

A la hora de calcular el gasto del ventilador, el proceso es muy sencillo. Basta con conocer la potencia en vatios del aparato, multiplicarla por el número de horas de uso y, posteriormente, dividir el resultado entre 1.000 para obtener los kilovatios hora (kWh). Por ejemplo, si se dispone de un ventilador de torre de 80 vatios y se utiliza durante 8 horas, el cálculo sería el siguiente: 80 vatios × 8 horas = 640 vatios hora, que dividido entre 1.000 equivale a 0,64 kWh. Si esta cifra se multiplica por el precio medio de la electricidad, estimado en 0,15 euros por kWh, se obtiene un coste aproximado de 0,096 euros, es decir, unos 9,6 céntimos por noche.

Potencia

Calcular la potencia necesaria para un ventilador implica tener en cuenta varios factores, como el tamaño de la habitación, la reducción de temperatura deseada y la capacidad térmica del aire. Para obtener una estimación aproximada, puede utilizarse la siguiente fórmula: Potencia (W) = Volumen de la habitación (m³) × Cambio de temperatura deseado (°C) × 0,34 / Tiempo (segundos) A continuación, se explican los elementos de la fórmula:

Volumen de la habitación (m³): se calcula multiplicando largo × ancho × alto en metros. Por ejemplo, una habitación de 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 2,7 metros de alto tendría un volumen de 54 m³.

Cambio de temperatura deseado (°C) : es la diferencia de temperatura que se quiere alcanzar. Si se desea reducir 3°C, ese será el valor utilizado en la fórmula.

: es la diferencia de temperatura que se quiere alcanzar. Si se desea reducir 3°C, ese será el valor utilizado en la fórmula. 0,34 (capacidad térmica del aire) : representa la energía necesaria para modificar la temperatura del aire en un grado Celsius.

: representa la energía necesaria para modificar la temperatura del aire en un grado Celsius. Tiempo (segundos): es el periodo en el que se espera lograr el cambio de temperatura. Por ejemplo, 15 minutos equivalen a 900 segundos.

Al aplicar esta fórmula se obtiene una estimación de la potencia necesaria en vatios (W) para el ventilador. En cualquier caso, se trata de un cálculo orientativo, ya que el rendimiento real también depende de factores como la eficiencia del aparato, su diseño y la velocidad de funcionamiento.

Guía de compra

Elegir el tipo de motor es esencial a la hora de seleccionar el ventilador adecuado. El motor AC (corriente alterna) suele ser más económico, aunque menos eficiente y con menos opciones de velocidad. Por su parte, el motor DC (corriente continua) puede consumir hasta un 70% menos de energía, es más silencioso y ofrece hasta seis velocidades o más.

Otro aspecto importante al elegir un ventilador es el nivel de ruido. Es recomendable revisar los decibelios (dB) indicados en las especificaciones técnicas, ya que un ventilador silencioso debería mantenerse por debajo de los 40 dB en su velocidad mínima.

Una vez cubiertos los aspectos técnicos principales, existen funciones extra que pueden mejorar la experiencia de uso, como la función inversa, útil también en invierno para redistribuir el aire caliente acumulado en el techo.