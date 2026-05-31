Feliz Día de Castilla-La Mancha: 15 lugares imprescindibles que visitar hoy, 31 de mayo, para celebrarlo

Castilla-La Mancha está de fiesta hoy domingo 31 de mayo ya que se celebra su gran día, por lo que es normal que muchos aprovechen para salir de casa, hacer kilómetros y redescubrir rincones que, a veces, pasan desapercibidos incluso para quienes viven cerca. El Día de Castilla-La Mancha no es sólo un día en el que pueblos y ciudades se llenan de conciertos, actos culturales o actividades en la calle. También se ha convertido con los años en una especie de excusa perfecta para volver a sitios pendientes, perderse entre castillos, visitar rincones populares, comer bien o simplemente pasar el día fuera aprovechando el ambiente festivo.

Lo cierto es que pocas comunidades tienen una variedad tan grande de paisajes en tan poca distancia. En apenas unas horas se puede pasar de caminar por callejuelas medievales a terminar frente a molinos de viento, cruzar humedales llenos de aves o acabar en mitad de una sierra rodeada de cascadas y bosques. Y eso es precisamente lo que hace especial a Castilla-La Mancha de la que mucha gente piensa enseguida en Don Quijote y los molinos, pero lo cierto es que detrás de esa imagen hay muchísimo más, así que hoy 31 de mayo Día de Castilla-La Mancha te te apetece hacer una escapada, aunque sea improvisada, estos son algunos de los lugares que más merece la pena visitar repartidos por las cinco provincias. Hay opciones para quienes buscan naturaleza, para quienes prefieren perderse por pueblos históricos y también para quienes simplemente quieren pasar el día tranquilos comiendo bien y viendo sitios bonitos.

Toledo

Da igual cuántas veces se haya visitado Toledo. que siempre apetece pasear por sus calles y más en un día como en el que no sólo celebra el Día de Castilla-La Mancha por todo lo alto, sino que la celebración en este día se une con la del final de la Semana Grande por las fiestas del Corpus Christi. De este modo podemos encontrarnos hoy con distintos actos como la Carrera Popular Corpus Christi que celebra además su 25 edición, el festival de música electrónica Piknik 808 de Radio Castilla-La Mancha en el Paseo de Recaredo o el Torneo de Fútbol 7 Mixto. Todo ello además mezclado a las visitas que podamos hacer a La Catedral o el Alcázar.

Consuegra y los molinos más famosos de La Mancha

Al margen de la importancia de visitar hoy Toledo, otro de los lugares para pasar este Día de Castilla-La Mancha es Consuegra, donde subir hasta el cerro donde están los molinos y el castillo sigue siendo uno de los planes más típicos del 31 de mayo, pero también uno de los que mejor funcionan. Sobre todo en días despejados como el de hoy, cuando la llanura manchega se ve casi infinita.

Cabañeros y el lado más salvaje de la región

El Parque Nacional de Cabañeros es otro de esos sitios que te podemos recomendar y que seguro que te sorprenden. Tiene rutas sencillas, zonas de observación de animales y paisajes enormes donde prácticamente sólo se escucha naturaleza. Quienes disfrutan caminando o simplemente desconectando del ruido suelen salir encantados.

Tembleque y su plaza porticada

Si quieres escapar de pasar el Día de Castilla-La Mancha en una gran ciudad, Tembleque es tu destino para hoy. Su Plaza Mayor sigue siendo una de las más curiosas y reconocibles de Castilla-La Mancha, con esos soportales de madera que parecen sacados de otra época. Es un sitio perfecto para sentarse tranquilamente y dejar pasar la mañana.

Puy du Fou

Muy cerca de Toledo está Puy du Fou España, que en pocos años se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la comunidad. Mucha gente aprovecha festivos como hoy para acercarse a este parque temático y ver sus espectáculos históricos, especialmente familias con niños o grupos que buscan un plan diferente al típico turismo de paseo.

Almagro

Almagro por otro lado tiene algo especial, tal vez su Plaza Mayor, el ambiente tranquilo o el famoso Corral de Comedias, que sigue siendo uno de los grandes símbolos culturales de la región. Pasear por allí da la sensación de entrar durante un rato en otra época y es otro de los lugares que no te puedes perder en este día de Castilla-La Mancha.

Las Tablas de Daimiel

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es uno de esos lugares perfecto para hoy donde el plan consiste simplemente en caminar despacio. Las pasarelas permiten recorrer el humedal cómodamente mientras se observan aves y pequeños rincones llenos de vegetación. Es una visita muy tranquila y bastante recomendable para desconectar unas horas.

Campo de Criptana

Los molinos de Campo de Criptana siguen siendo una de las imágenes más reconocibles de toda la comunidad. Muchos visitantes aprovechan días como este para subir al cerro al atardecer, cuando el paisaje cambia completamente y el cielo empieza a teñirse de tonos anaranjados.

Las Lagunas de Ruidera

Quien no conoce el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera suele sorprenderse bastante al llegar. El color del agua, las pequeñas cascadas y la vegetación hacen que cueste creer que se está en plena Mancha. En días festivos como hoy suele haber bastante ambiente, aunque todavía conserva rincones muy tranquilos.

Calatrava la Vieja

Los restos de Calatrava la Vieja siguen impresionando por su tamaño y por la historia que esconden. Durante siglos fue una fortaleza clave y todavía hoy conserva parte de ese aspecto imponente que domina todo el entorno.

Cuenca y sus famosas Casas Colgadas

Pocas ciudades tienen una imagen tan reconocible como Cuenca. Las Casas Colgadas siguen atrayendo visitantes durante todo el año, aunque recorrer el casco antiguo sin demasiada prisa suele ser lo mejor para días como el de hoy. Las calles estrechas, los miradores y las hoces hacen que cualquier paseo termine mereciendo la pena.

La Ciudad Encantada

Muy cerca aparece Ciudad Encantada, uno de esos paisajes que parecen casi irreales y cuyo origen se remonta a hace 90 millones de años. Las rocas han ido tomando formas extrañas durante siglos y muchas tienen nombres propios porque recuerdan a animales, puentes o figuras humanas.

La Ventana del Diablo

También en la Serranía de Cuenca está Ventana del Diablo, un mirador natural bastante conocido por las vistas que deja sobre el cañón del Júcar. Es una parada rápida, pero de las que suelen acabar llenando la galería del móvil.

Sigüenza

Sigüenza es una de esas ciudades pequeñas que se recorren bien andando y sin prisas. El castillo convertido en Parador, la catedral o las calles empedradas hacen que tenga muchísimo encanto, especialmente en fines de semana y festivos como el de hoy.

Alcalá del Júcar

En la provincia de Albacete aparece Alcalá del Júcar, construido prácticamente sobre la roca y rodeado por el río. Sus casas blancas escalonadas y las cuevas excavadas en la montaña hacen que sea uno de esos pueblos que sorprenden desde el primer momento.

Los Calares del Mundo y el nacimiento del río Mundo

El Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima es otro de los grandes espacios naturales de la comunidad. Mucha gente se acerca especialmente hasta la zona de Los Chorros, donde nace el río Mundo formando cascadas espectaculares, sobre todo en épocas con bastante agua.

Albacete

Y para terminar el día, Albacete siempre funciona bien para quienes buscan un plan más urbano. El Pasaje de Lodares, las zonas de tapas y el ambiente del centro hacen que mucha gente termine allí la jornada aprovechando el festivo y el buen tiempo.