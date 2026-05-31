Las condiciones meteorológicas para hoy, 31 de mayo de 2026, prometen un inicio despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque se esperan nubes bajas y la posibilidad de neblinas en el litoral por la mañana. En la tarde, el tercio norte podría enfrentar chubascos y tormentas, ¡así que prepárense! Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 31 de mayo

Barcelona: sol radiante y brisa suave

El sol se asoma en el horizonte de Barcelona, iluminando un cielo despejado que se despereza lentamente. Con temperaturas que oscilarán entre 22 y 28 grados, la jornada invita a disfrutar del aire libre sin la preocupación de la lluvia, ya que no se esperan precipitaciones. La mañana promete ser cálida, con una brisa suave del sureste que alcanzará los 15 km/h, añadiendo frescura a la atmósfera. Sin embargo, la humedad, que puede rozar el 85%, creará una sensación un poco cargada en el ambiente.

A medida que avanza el día, el cielo continuará mayormente despejado. Ya por la tarde, la temperatura podría llegar a los 28 grados, pero la sensación térmica podría parecer aún más cálida, acercándose a los 29 grados. La puesta del sol a las 21:17 nos regalará una bella despedida de la jornada, perfecta para pasear en las horas de luz que se extienden generosamente. La brisa suave seguirá acompañándonos, haciendo que el calor se sienta de manera más agradable mientras disfrutamos de este espléndido día en la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes amenazantes y posible lluvia

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un aire inquietante, donde las nubes cargadas parecen discurrir apresuradamente, augurando una jornada inestable. Al amanecer, se percibe una frescura inusual, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 28 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará gris y la amenaza de lluvias se intensificará, empujada por un viento que sopla con fuerza desde el este-noreste a 15 km/h.

El contraste será notable entre la mañana serena y una tarde que puede resultar tormentosa. Con temperaturas que alcanzarán los 28 grados y una elevada humedad del 85%, la sensación térmica podría dispararse hasta los 29 grados. Las ráfagas de viento alcanzarán los 30 km/h, un recordatorio de que este no será un día cualquiera. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que las lluvias pueden llegar en cualquier momento.

Día soleado con algunas nubes en Badalona

La mañana en Badalona amanece con un cielo mayormente despejado, invitando a disfrutar de sus primeras horas de luz, que comenzarán a las 06:20. Las temperaturas rondan los 22°C, con una agradable sensación térmica que alcanzará hasta los 29°C más tarde. La probabilidad de lluvia es mínima, así que no se esperan precipitaciones, lo que hará que el ambiente se sienta cálido y ligero.

A medida que avance el día, el sol seguirá iluminando el cielo, con algunas nubes dispersas que no empañarán el ambiente. La temperatura máxima se elevará hasta los 28°C en la tarde, aunque la humedad alcanzará niveles altos, por lo que el día podría sentirse un poco pesado. El viento soplará suavemente del sureste a 15 km/h, aportando un ligero frescor al entorno. Con la salida del sol y hasta su puesta a las 21:17, Badalona disfrutará de más de 14 horas de luz.

Ambiente tranquilo y agradable para disfrutar en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 31 grados. Si bien es posible que se registren algunas nubes discretas y una leve brisa del sureste, no se anticipan lluvias significativas. La sensación térmica se mantendrá agradable, lo que favorecerá una jornada cómoda.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades al aire libre, por lo que es un buen momento para dar un paseo por el parque o disfrutar de un café en una terraza. Las condiciones son ideales para aprovechar el día y salir a respirar un poco de aire fresco.