Castilla y León: día mayormente soleado con nubes y posibles chubascos, según AEMET

Hoy, 31 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León podremos disfrutar de un día mayormente poco nuboso, aunque con la llegada de nubes altas y la posibilidad de algún chubasco disperso con tormenta en el extremo oriental. En el norte montañoso, es probable que aparezcan brumas y bancos de niebla, mientras que las temperaturas experimentarán un ligero descenso, especialmente en las máximas del noreste. El viento soplará flojo a moderado del nordeste o variable.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 31 de mayo

Cielo gris y sol a la tarde en León

El cielo se presenta esta jornada como un lienzo de suaves tonos grises que, por fortuna, no amenazan con precipitar. Desde la mañana, la brisa de dirección predominante acompaña la temperatura, que oscilará entre los 13 y los 28 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 29. La humedad, aunque notable, no será suficiente para crear un ambiente pesado, manteniendo el día ligero y cómodo.

Ya por la tarde, el sol se asomará lentamente, regalando momentos de luz que se irán alargando hasta las 21:52. Las ráfagas de viento, que alcanzarán los 10 km/h, se sentirán como un suave susurro en el aire, haciendo que el clima se sienta aún más fresco. Sin riesgo de lluvias, es una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre y dejarse envolver por el agradable calor que el día ofrece.

Zamora: cielo nublado y viento fresco

Un aire de inestabilidad se percibe esta mañana en la brumosa Zamora, donde el murmullo del viento promete alterar la tranquilidad habitual. Las nubes grises cubren el cielo, dejando entrever una jornada marcada por sorpresas: la temperatura oscilará entre los 16 y 33 grados, mientras se anuncia un viento del noreste que soplará a 10 km/h.

A medida que avance el día, se espera un contraste notable entre la frescura matutina y el calor vespertino. Aunque la probabilidad de lluvia es nula por ahora, las rachas de viento pueden alcanzar los 30 km/h, generando una sensación térmica que podría hacerte sentir más fresco de lo esperado. Es recomendable llevar paraguas, ya que las nubes amenazan con dejar caer un chaparrón inesperado.

En la ciudad de Salamanca, ambiente soleado y cálido hoy

Esta jornada en Salamanca amanece con un cielo despejado y unas agradables temperaturas que rondan los 17 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 30 grados por la tarde, lo que augura un ambiente caluroso. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en torno al 20%, lo que generará una sensación bastante confortable. Con vientos suaves provenientes del norte, que soplarán a 10 km/h, el ambiente será soleado y muy placentero para disfrutar de actividades al aire libre.

Con la puesta del sol prevista para las 21:47, los salmantinos podrán disfrutar de más de 14 horas de luz. Aún así, las temperaturas descenderán a 22 grados durante la noche, brindando un respiro fresco tras el calor diurno. Sin previsión de lluvias y con un cielo que se mantendrá despejado, esta jornada promete ser ideal para salir y disfrutar de la ciudad.

Valladolid: cielo despejado y brisa suave

El tiempo presenta un día estable, con un cielo despejado que permanecerá sin cambios relevantes tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 32 grados, con una brisa suave del noreste que añadirá frescura, ideal para disfrutar de un ambiente agradable.

Perfecto para pasear por los parques o disfrutar de una agradable tarde en las terrazas, el día invita a realizar actividades al aire libre. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar del espléndido tiempo que nos regala.

Cielos despejados y sol brillante en Burgos

Esta mañana en Burgos, el tiempo se presenta con cielos despejados y una agradable brisa del noreste que refresca el ambiente. Las temperaturas mínimas rondan los 11 grados, creando un inicio de jornada muy templado.

A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando una máxima de 25 grados en la tarde. La sensación térmica será igualmente placentera, así que es recomendable vestirse ligeramente y aprovechar las horas soleadas para disfrutar de un paseo al aire libre.

Palencia: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del amanecer en Palencia. Con una temperatura mínima de 13 °C, la mañana se presenta fresca, pero a medida que avance el día, el mercurio ascenderá alcanzando hasta 29 °C por la tarde, acompañada de brisas suaves del noreste a 15 km/h.

Sin embargo, no se pierdan de vista los cambios en el horizonte; la tarde promete un ambiente cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda hidratarse bien y disfrutar de la transición del día, que se verá acompañada de un descenso en la humedad, aportando comodidad al final de la jornada.

Cielo despejado y ambiente agradable en Ávila

La mañana en Ávila se presenta serena, con cielos mayormente despejados que invitan a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 16 grados, ofreciendo una sensación agradable, aunque la humedad puede hacer que se sienta un poco más fresco al inicio del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más despejado, alcanzando una máxima de 13 grados.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá cálido y agradable, ideal para paseos al aire libre. La recomendación es vestir de manera ligera, pero no olviden llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan. ¡Disfruten del día!

Segovia: cielo despejado y calor intenso

El cielo de esta mañana se presenta despejado, permitiendo que los primeros rayos del sol iluminen Segovia. Con temperaturas frescas, la mínima se situará en 16 °C, mientras que durante la tarde el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 31 °C. A medida que avanza el día, se espera un suave soplo de viento del noreste a 10 km/h, que aportará algo de frescura al ambiente.

A lo largo de la jornada, los segovianos podrán disfrutar de un clima agradable, con baja probabilidad de lluvia y una humedad relativa que variará entre el 20 % y el 55 %. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, pues durante las horas pico el calor puede ser intenso, especialmente cuando el sol esté en lo alto. La puesta de sol, que tendrá lugar a las 21:41, pondrá fin a un día que promete ser cálido y luminoso.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Soria

Esta jornada en Soria comienza con un cielo ligeramente nublado, ideal para disfrutar del aire fresco que ronda en la mañana con temperaturas que se sitúan en torno a los 13 grados. A medida que transcurre el día, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 28 grados y aunque hay una posibilidad de que la lluvia haga acto de presencia en la tarde-noche, aún se podrán sentir momentos agradables con un viento suave del sureste.

Con una humedad que fluctuará entre un 30 y un 100 por ciento, nuestra sensación térmica podría llegar a ser más fresca de lo esperado. El sol saldrá a las 06:47 y se pondrá a las 21:37, brindándonos más de 14 horas de luz. En resumen, se espera un día dinámico que invitará a disfrutar de la naturaleza mientras se mantiene un ojo alerta a posibles precipitaciones.