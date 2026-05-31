Hoy, 31 de mayo de 2026, el cielo se presenta despejado en toda la provincia de Zaragoza, aunque se anticipa un descenso de temperaturas, especialmente en el oeste. El viento soplará flojo del noroeste por la mañana, incrementándose a moderado por la tarde en el Valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El tiempo se presenta espléndido en Zaragoza, donde el cielo se vestirá de azul y se desperezará lentamente ante la mirada de los habitantes. Esta jornada permitirá disfrutar de temperaturas agradables, comenzando con una mínima de 16 grados por la mañana, que se irán elevando hasta alcanzar un notable pico de 34 grados a lo largo del día. La brisa suave, con un viento de 15 km/h que viene del este, aportará frescura en los momentos más calurosos, aunque se prevén rachas que podrían llegar hasta 30 km/h, lo que obligará a los más sensibles a buscar refugio del viento.

Ya por la tarde, el sol brillará intensamente hasta la puesta, que tendrá lugar a las 21:30. La sensación térmica será similar a la temperatura real, destacando como un día cálido y perfecto para salir a disfrutar lo que aún queda del verano. A lo largo de la jornada, la probabilidad de lluvia se presenta prácticamente nula, así que no habrá que preocuparse por chubascos inesperados. La humedad variará entre un 25 y un 75%, lo que puede dar al ambiente cierto grado de pesadez, especialmente en las horas más calurosas.

Calatayud: nubes y viento fuerte con posibles lluvias

La jornada se presenta en Calatayud con un aire de expectación, en el que nubes amenazantes recubren el cielo y el viento sopla fuerte, anunciando que no será un día cualquiera. Al amanecer, la temperatura ronda los 14°C, pero a medida que avanza la mañana, el mercurio alcanzará los 31°C, aunque la sensación térmica podría ser engañosa.

Poco después del mediodía, el viento del noreste traerá rachas que pueden superar los 30 km/h y la probabilidad de lluvia aumenta al 15% en la tarde-noche, dejando atrás un cielo despejado por la mañana. Con una humedad que puede llegar hasta el 90%, es recomendable no olvidar llevar paraguas y abrigarse un poco, pues el descenso térmico puede ser notable.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, caracterizado por un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 28 grados, con un suave viento que rondará los 20 km/h, proporcionando una sensación agradable y templada.

Es un día propicio para disfrutar de paseos al aire libre o realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. Las condiciones son ideales para aprovechar el tiempo y disfrutar de un ambiente tranquilo y apacible en la ciudad.