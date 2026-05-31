Los juzgados de Violencia sobre la Mujer, es decir, los que se encargan de la protección de las víctimas de maltrato, han impuesto el 40% de las medidas de seguridad contra hombres extranjeros. Todo ello a pesar de que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas de nacionalidad diferente a la española sólo representan al 14,6% de la población.

El Informe Anual sobre Violencia de Género que redacta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) junto con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género recoge periódicamente los datos sobre estos crímenes en España.

El último documento, conocido recientemente, refleja que más de una tercera parte de los hombres condenados por violencia de género son extranjeros. Y es que de los 27.804 varones que han recibido un fallo condenatorio, 9.745 tienen nacionalidad extranjera, mientras que han sido 18.059 los españoles que han recibido una sentencia en esos mismos términos.

Por otro lado, el informe del CGPJ incluye la distribución de las órdenes de protección y medidas de protección y seguridad por tipo de denunciado. De los 40.205 denunciados a los que se les imponen este tipo de medidas, 15.919 son extranjeros, es decir, un 39,6% del total. Por su parte, los españoles reciben seis de cada diez medidas de protección, ya que 24.286 varones de este país han recibido estas medidas.

Las mujeres extranjeras son también las principales víctimas de la violencia de género. Pese a que la población extranjera se sitúa en torno al 14% en España, ellas son más del 38% del total de víctimas de violencia de género. De las 185.188 mujeres que sufren esta lacra, 71.051 son de nacionalidad diferente a la española.

Ese mismo porcentaje se mantiene respecto a las mujeres que han podido recibir órdenes de protección por ser víctimas de violencia de género. De las 40.205 medidas que han impuesto los juzgados de Violencia sobre la Mujer, 15.522 son mujeres extranjeras, lo que supone un 38,6%.

Las denuncias han crecido un 2,64% en el último año completo, el 2025, en comparación con el ejercicio anterior. Y es que mientras que en 2024 hubo 199.094 denuncias, al año siguiente se registraron 204.342.

Sin embargo, en ese tiempo, las solicitudes de órdenes de protección se han reducido, ya que en 2025 se pidieron 40.205, un 2,50% que en el año anterior, cuando se registraron 41.237 peticiones.

La mayor tasa de denuncias, es decir, las que se presentan por cada 10.000 habitantes, está en Navarra, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con entre 51,10 y 63,50 por cada 10.000 habitantes.

El 61% de detenidos en el País Vasco

Hace unas semanas, la policía autonómica vasca, la Ertzaintza, reveló que hubo un total de 9.222 detenciones por diferentes delitos, de los cuales 5.654 no son españoles, un 61,31% del total. De ellos, 676 proceden de naciones europeas, 1.603 de países de América y 3.223 detenidos son de África. El resto son procedentes de Asia (121), Oceanía (1) o sin especificar (1).

El dato es aún mayor en los delitos contra la libertad sexual. El 68% de los detenidos por violación en el País Vasco en el último año completo, es decir, en 2025, son extranjeros, pese a que estas personas sólo representan el 10% de la población, una de las autonomías de España con los porcentajes más bajos de presencia de población extranjera. Se trata de uno de los pocos datos de criminalidad que ofrecen las administraciones públicas desglosados por nacionalidad.

En el País Vasco hubo 157 personas investigadas por agresión sexual con penetración, es decir, el delito que se conoce habitualmente como violación. De ellas, 88 son de otros estados; en otras palabras, más de la mitad de los investigados son extranjeros (56,05%).

Por otro lado, al poner la lupa sobre los individuos detenidos por violación, se observa que la Ertzaintza ha arrestado a 71 personas por agresión sexual con penetración y un 67,61% son extranjeros, es decir, 48 de los detenidos son de nacionalidad diferente a la española.

Otro de los datos llamativos es el número de hurtos. En el País Vasco se investigó a 7.839 individuos por hurtos. De ellos, la Ertzaintza centró sus pesquisas en 4.063 extranjeros, es decir, un 51% del total. En el caso de los detenidos, de las 513 personas arrestadas por hurto, 413 son foráneas, lo que representa un 80% del total.