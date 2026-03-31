En España viven 7,2 millones de personas extranjeras, lo que representa un 14,6% de la población total. Un dato llamativo y alarmante es que, a pesar de no llegar ni a ser una sexta parte de los habitantes del país, casi el 40% de las mujeres que fueron víctimas de violencia machista en el año 2025 fueron inmigrantes.

En concreto, 185.188 mujeres sufrieron violencia de género en España en 2025, de las que 114.137 (el 61,63%) eran españolas y 71.051 (38,37%) tenían otras nacionalidades. Además, el dato empeora si nos fijamos en los asesinatos machistas. En 2025 fueron asesinadas 49 mujeres; un 57,1% fueron españolas y un 42,9% extranjeras.

La apuesta de Pedro Sánchez por regar con millones el Ministerio de Igualdad, casi 500 millones, no ha servido para frenar el aumento de los casos de violencia de género. Las 185.188 mujeres víctimas el pasado año representan un 0,7% más que en 2024 (cuando fueron 183.908), según los datos publicados este martes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número de denuncias tampoco para de crecer. Los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante 2025 un total de 204.342 denuncias, un 2,64% más que en el año anterior.

Al igual que en 2024, siete de cada diez denuncias (71,61%) fueron presentadas directamente por las mujeres víctimas, mientras que las que procedían de sus entornos familiares fueron el 1,96%. En términos absolutos, durante 2025 las víctimas presentaron 146.338 denuncias y sus familias, 4.006.

Sentencias condenatorias

Las sentencias en su mayoría fueron condenatorias para los agresores. En concreto se dictaron 60.942 sentencias de las que el 82,36% fueron condenatorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,93%, y en las audiencias provinciales (79,96% del total de sentencias dictadas). Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 72,02% de los casos que enjuiciaron.

Además, los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en 2025 un total de 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530 (el 48%) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados el año pasado (9.812), el 31% fueron injurias y el 43%, vejaciones injustas. Estos órganos judiciales ingresaron a lo largo del año un total de 269.031 asuntos penales, siendo el 69,7% de los delitos instruidos los de lesiones y malos tratos.

Menores agresores

Por su parte, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 417 menores, de los que 340 eran españoles y 77, de otras nacionalidades. Se impusieron medidas en el 91,85% de los casos (383 menores en total).

Asimismo, el Observatorio revela que la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 74 en toda España, dos décimas más baja que la de 2024. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 115,8 por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 100,3; Comunidad Valenciana, con 92,7; Canarias, con 90,3; Murcia, con 89,8; Andalucía, con 81,9; y Madrid, con 78,9.

Mientras, las tasas inferiores a la nacional se contabilizaron en Cantabria, con 73,4; Aragón, con 64,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 61,3; País Vasco, con 59,9; Extremadura, con 58,5; Asturias, con 58; La Rioja, 55,8; Galicia, con 49,8; y Castilla y León, con 48,4.