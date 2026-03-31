Baleares, a la cabeza de España en violencia de género con la tasa más elevada de denuncias: 22 diarias

Baleares está a la cabeza de España con la tasa más elevada de denuncias por violencia de género. Hasta un total de 8.000, 22 diarias en 2025, con un aumento interanual del 1,9%, tal y como refleja el informe anual del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El archipiélago balear contabilizó 7.933 denuncias a lo largo del año pasado, algo más que las 7.785 de 2024, pero la tasa por cada 10.000 mujeres registró un ligero descenso, de 118,7 a 115,8. Pese a ello, sigue siendo la cifra más elevada de todo el país.

Estas denuncias, que son el equivalente a 21,6 cada día, fueron presentadas ante los órganos judiciales correspondientes por 7.263 mujeres diferentes. De estas, 4.025 eran españolas, 3.238 eran extranjeras y 11 eran menores de edad. Del cómputo global, 1.240 denunciantes (23,5%) se acogieron a la dispensa de no declarar como testigos contra el denunciado, es decir, 17 de cada 100 mujeres víctimas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, además, incoaron 1.606 órdenes de protección, de las cuales solo una fue inadmitida. De las que fueron resueltas, 1.252 se adoptaron (78%) y 353 se denegaron (22%).

De los procedimientos judiciales por violencia de género que tuvieron lugar el año pasado, 636 se resolvieron con una condena por conformidad y 182, tras la vista oral. El 81,2% del total de los fallos fueron condenatorios y se registraron 189 absoluciones.

Por lo que respecta a las 1.008 personas que fueron enjuiciadas y condenadas, 466 eran españolas y 352 eran extranjeras. Además, se juzgó a 15 menores (un incremento interanual del 200%), de los cuales 13 eran españoles y dos eran extranjeros. A todos ellos se les impusieron medidas.

Con estas cifras en la mano, poco efecto tuvo que Baleares recibiera más de 7,2 millones de euros de fondos estatales para desarrollar políticas contra la violencia de género si nos atenemos a los resultados obtenidos.

Los fondos estatales que el Gobierno de España destina, además de financiar actuaciones previstas en el Pacto de Estado, sirven para apoyar a programas autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.