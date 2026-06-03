Detenido en Menorca por amenazar con cortarle el cuello a sus vecinos con una navaja porque hacían una barbacoa
El varón descubrió que un grupo de vecinos estaba haciendo una barbacoa en la azotea del edificio y entró en un ataque de furia
Surrealismo en estado puro en Menorca. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por amenazar con una navaja mariposa de 25 centímetros a sus vecinos por estar haciendo una barbacoa en la azotea del edificio.
Los hechos se desencadenaron el pasado 31 de mayo, alrededor de las 19:00 horas. El ahora arrestado se percató de que el trasiego habitual de su bloque de viviendas se había trasladado a la parte más alta del edificio. Intrigado por el ruido, decidió subir a la azotea para investigar qué estaba ocurriendo. Al abrir la puerta, se topó con un panorama totalmente inesperado: un grupo de vecinos se disponía a hacer una barbacoa.
Lejos de tomárselo bien, al varón le molestó profundamente la iniciativa y comenzó a recriminarles su actitud con dureza. Tras un primer tenso intercambio de palabras, el hombre abandonó el lugar y regresó a su domicilio. Sin embargo, la calma duró poco. Pasados unos minutos, volvió a irrumpir en la azotea portando un arma blanca con la que llegó a amenazarles directamente con cortarles el cuello.
Atemorizados ante la gravedad de la situación, las víctimas alertaron de inmediato a la Policía Nacional. Varias patrullas se personaron rápidamente en el inmueble y se entrevistaron con los afectados, quienes describieron con precisión milimétrica el altercado. Con estos datos, los agentes localizaron y detuvieron al presunto autor por un delito de amenazas graves, si bien no lograron hallar el arma blanca utilizada. El detenido fue conducido finalmente a las dependencias policiales.