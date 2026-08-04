José Ortega Cano ha vuelto a acaparar todas las miradas. Si algo ha demostrado el diestro en los últimos meses es que, cuando suena la música, no duda en dejar a un lado la timidez para sacar su faceta más divertida. Esta vez ha sido durante un concierto de José Manuel Soto, donde el extorero sorprendió a los asistentes subiéndose al escenario para cantar junto al artista y, de paso, volver a sacar sus ya famosos «pasos prohibidos».

Ortega Cano vuelve a revolucionar con sus pasos prohibidos

El momento no tardó en captar la atención del público. Ortega Cano se animó a interpretar una canción junto a Soto y la actuación no terminó ahí. En un ambiente completamente distendido, comenzó a bailar e incluso improvisó algunos movimientos que recordaban a sus años en los ruedos, mezclando gestos propios del toreo con pasos de baile que arrancaron los aplausos y las sonrisas de los asistentes.

No es la primera vez que el viudo de Rocío Jurado protagoniza una escena de este tipo. En los últimos meses ha dejado varias imágenes en las que se le ve disfrutando de la música y bailando con total naturalidad, una faceta que se ha convertido en una de sus señas de identidad y que suele generar numerosos comentarios en las redes sociales.

El precedente más recordado tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando se hicieron virales unas imágenes grabadas en la Iglesia de San Antón, en Madrid. Durante un acto celebrado en el templo impulsado por el Padre Ángel, el diestro sorprendió a los presentes con un improvisado baile que rápidamente se difundió en las redes sociales y abrió el debate entre quienes aplaudían su espontaneidad y quienes ironizaban con sus movimientos.

Lejos de molestarse por la repercusión de aquellas imágenes, Ortega Cano respondió con naturalidad y sentido del humor. «Me gusta mucho el baile, yo ese día estaba muy a gusto en la iglesia del Padre Ángel. Hay que reírse. Tengo mucha elasticidad y se me da muy bien», aseguró entonces, dejando claro que no tenía ningún inconveniente en convertirse en protagonista por un motivo tan desenfadado.

Su hija, Gloria Camila, también salió públicamente en defensa de su padre ante las críticas que recibió por aquel vídeo viral. Con ironía, destacó la buena forma física del torero. «El yoga, que está de moda. Tiene una flexibilidad, una agilidad, una habilidad… Que a más de uno le gustaría ser así y poder hacerlo», afirmó.

Además, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje dirigido a quienes intentaban ridiculizar a Ortega Cano por su espontaneidad. «Hay que reírse más y criticar menos», sentenció, dejando claro que en su familia prefieren tomarse este tipo de situaciones con humor.

Ahora, varios meses después de aquel episodio, Ortega Cano ha vuelto a demostrar que sigue disfrutando de la música sin complejos. El concierto de José Manuel Soto ha servido para confirmar esa faceta desenfadada que tanto llama la atención y que, previsiblemente, volverá a dar que hablar. Sus ya populares «pasos prohibidos» se han convertido, además, en una imagen habitual de sus apariciones públicas.