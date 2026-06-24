Ortega Cano asume la muerte de su perrito Turrón con la experiencia de quien ha sobrevivido a todas las pérdidas: «Qué le vamos a hacer»

Durante años fue una de las imágenes más habituales de José Ortega Cano. Cada mañana, en sus paseos por las inmediaciones de su domicilio, había un acompañante inseparable que nunca faltaba a la cita: Turrón, el labrador chocolate que se convirtió en su perrhijo, en uno más de la familia. Sin embargo, hace unos días algo llamó la atención de quienes siguen de cerca la rutina del diestro. Ortega Cano apareció solo.

La ausencia de Turrón no pasó desapercibida y pronto Gloria Camila lo anunció en sus redes: «En la madrugada, a Turrón le ha dado un infarto y se ha ido al cielo de los animales».

Ahora ha sido el propio torero quien se ha pronunciado sobre su pérdida: «Turrón tenía 12 años. Todos estamos muy tristes, pero la vida continúa, qué le vamos a hacer», nos confiesa José Ortega Cano con la serenidad de quien intenta aceptar una pérdida inevitable, aunque dolorosa.

Las palabras del viudo de Rocío Jurado reflejan una resignación forjada a base de experiencia. A sus 71 años, Ortega Cano ha afrontado momentos especialmente duros a lo largo de su vida y parece haber asumido que, por más difícil que resulte una despedida, el tiempo sigue avanzando. Como si hubiera aprendido aquella máxima de que, al final, sólo puede quedar uno (como en la película Los inmortales). Una reflexión inevitable tras haber sobrevivido a algunas de las personas y compañeros más importantes de su vida.

La pérdida de Turrón se produjo apenas unos días antes de que la familia se reuniera para celebrar el cumpleaños de José Fernando Ortega Mohedano. Un encuentro familiar marcado por la tristeza, aunque la noticia no trascendió públicamente hasta después. El perro llevaba más de una década acompañando a los Ortega Cano y era considerado un miembro más de la familia.

20 años sin Rocío Jurado

Paradójicamente, esta tristeza personal coincide con un momento mediático especialmente activo para el torero. En los últimos días, Ortega Cano ha vuelto a situarse en el foco de la actualidad por las informaciones que apuntan a su presencia en el esperado biopic sobre la vida de Rocío Jurado.

Lejos de mostrarse incómodo ante las especulaciones, el diestro reaccionó de la forma más inesperada. Las cámaras le captaron en las inmediaciones de su domicilio cantando y bailando un vals, girando sobre sí mismo.

Todo apunta a que la serie sí recogerá uno de los capítulos más importantes en la vida de Rocío Jurado: su historia de amor con José Ortega Cano. Una etapa fundamental en la biografía de la artista que, precisamente, vuelve a estar muy presente en estas fechas. No hay que olvidar que el pasado 1 de junio se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de «La Más Grande».

Ahora, a ese recuerdo se suma otra despedida mucho más doméstica, pero igualmente dolorosa. La de Turrón, el perro que durante doce años acompañó a la familia Ortega Cano y que se convirtió en testigo silencioso de alegrías, celebraciones y también momentos difíciles.