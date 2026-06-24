Gloria Camila, devastada por la muerte de Turrón: su entorno reconoce que «lo está pasando fatal»

La muerte de Turrón ha dejado un vacío difícil de llenar en la familia Ortega Cano. El perro, que durante doce años acompañó a José Ortega Cano, Gloria Camila y al resto del clan en algunos de los momentos más importantes de sus vidas, falleció hace apenas unos días. Una pérdida que cada uno está afrontando a su manera.

Fue Gloria Camila quien compartió la triste noticia con sus seguidores a través de las redes sociales. Desde entonces, la hija del diestro ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. Según hemos podido saber, está especialmente afectada por la pérdida del perrete al que consideraba parte de la familia. Su representante reconoce que atraviesa momentos complicados y que, por ahora, prefiere no hacer declaraciones públicas.

No es difícil entender su dolor. Los que siguen de cerca su día a día saben que los animales ocupan un lugar privilegiado en su vida. Turrón no era una mascota más. Llegó a la familia hace doce años y desde entonces le ha acompañado en algunos de los momentos más importantes, pero también más difíciles, de la vida de Gloria Camila. El perro estuvo presente durante los años posteriores a la muerte de Rocío Jurado, acompañó a la joven en los complicados episodios familiares que marcaron su relación con Rocío Carrasco, en los problemas judiciales y personales de José Fernando y también en algunas de las etapas más mediáticas y convulsas para el clan Ortega Cano.

Muy distinta es la forma en la que José Ortega Cano está viviendo esta despedida. El torero, que ha tenido que enfrentarse a algunas de las pérdidas más dolorosas de su vida, afronta la muerte de Turrón desde la resignación y la experiencia que dan los años. En nuestra conversación con el diestro, reconocía la tristeza que existe en casa, aunque también dejaba una reflexión que resume perfectamente su manera de entender la vida.

«Turrón tenía 12 años. Todos estamos muy tristes, pero la vida continúa, qué le vamos a hacer», asegura el diestro.

Aunque Gloria Camila estaba muy unida a Turrón, lo cierto es que el labrador formaba parte principalmente del día a día de José Ortega Cano. Cuando la colaboradora decidió independizarse en 2017, con 21 años, para iniciar una nueva etapa fuera del hogar familiar, el perro permaneció junto al diestro en la vivienda que ambos habían compartido durante años. Desde entonces, Turrón se convirtió aún más en el compañero inseparable de Ortega Cano.

Precisamente por la estrecha relación que mantiene con su padre, Gloria Camila es muy consciente del enorme vacío que deja ahora su ausencia. Más allá del dolor por la pérdida de una mascota a la que quería profundamente, sabe que la casa familiar ya no será la misma.

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Aza, el pastor del Cáucaso que llegó a su vida hace unos tres años

Mientras tanto, Gloria Camila encuentra consuelo en Aza, el imponente pastor del Cáucaso que llegó a su vida hace unos tres años y que se ha convertido en uno de sus compañeros inseparables. Quienes siguen sus publicaciones saben que el animal ocupa un lugar protagonista en su día a día.

Aunque en los últimos años Aza ha tenido una presencia mucho mayor en sus redes sociales, Turrón seguía siendo uno de los grandes pilares emocionales de la familia. Su marcha deja inevitablemente un hueco difícil de ocupar, especialmente para Gloria Camila, que siempre ha demostrado una sensibilidad especial hacia los animales.