José Manuel Parada carga contra TVE por el adiós de ‘Cine de Barrio’ en La 1: «No merecía un final así»

La decisión de TVE de retirar Cine de Barrio de la parrilla de La 1 tras más de tres décadas ha sacudido las tardes de los fines de semana. El histórico espacio se emitió por última vez en la primera cadena de la televisión pública con una sobria y breve despedida de Inés Ballester, pronunciada antes de dar paso al largometraje Cateto a babor, de Alfredo Landa. Ese frío adiós ha sido criticado por José Manuel Parada, creador y rostro emblemático del formato.

José Manuel Parada ha expresado su malestar e indignación por la última emisión de Cine de Barrio en La 1, al entender que la marca ha recibido un trato injusto por parte de la televisión pública. Según el presentador, un espacio como éste, con un recorrido que supera los 30 años de emisión de manera continuada, «no merecía un final así».

El periodista asume que Cine de Barrio necesitaba actualizarse para adaptarse a los nuevos tiempos, pero no entiende la falta de reconocimiento institucional, es decir, que TVE no haya realizado un programa especial, a modo de homenaje, en el que se contase con rostros vinculados a su historia.

«Es un programa del que soy creador, fui presentador, director y coproductor. Era mi hijo y me hubiera gustado poder despedirlo de una forma bonita», ha declarado José Manuel Parada en Yotele.

Cine de Barrio nació en el verano de 1995 en La 2, como una propuesta dedicada a recuperar el cine popular español de las décadas de los 50, los 60 y los 70. El formato experimentó un éxito rotundo, por el que, en apenas unos meses, su emisión se trasladó a la parrilla de La 1. Las diferentes etapas de Cine de Barrio se identifican con sus diferentes presentadores:

José Manuel Parada (1995-2004), con el pianista Pablo Sebastián y tertulias con actores clásicos.

y tertulias con actores clásicos. Carmen Sevilla y Juan Carlos Cerezo (2004-2010)

y (2004-2010) Concha Velasco (2011-2020)

(2011-2020) Alaska (2020-2023)

(2020-2023) Inés Ballester (2023-2026)

Las tres décadas de Cine de Barrio no sólo han servido para emitir películas que de otra manera no se habrían incluido en la programación televisiva, sino que han aportado también una función de archivo vivo de la memoria audiovisual española, con el plus de contar con la participación de las figuras más destacadas de la escena nacional y sus aportaciones.

Cine de Barrio no desaparece por completo de la televisión pública, dado que se traslada a La 2. Sin embargo, el formato llega radicalmente reformulado al segundo canal: no habrá plató, ni tertulia, y tampoco tendrá presentador. El magazine habitual se sustituirá por una síntesis documental previa a la proyección de la película. Así, la decisión de TVE marca el cierre definitivo del concepto de magazine nostálgico tal y como se concibió.