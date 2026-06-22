Ortega Cano se marca un auténtico ‘Dancing with the Stars’ en plena calle al saber que estará en la serie de Rocío Jurado

José Ortega Cano ha vuelto a demostrar que, cuando se trata de sorprender a la prensa, sigue teniendo recursos de sobra. El torero ha reaccionado de la manera más inesperada a las noticias que apuntan a su presencia en el biopic sobre la vida de Rocío Jurado: cantando y bailando en plena calle, con una sonrisa de oreja a oreja y sin perder el buen humor en ningún momento. Después de varios días marcados por las especulaciones sobre si la serie incluiría o no a Ortega Cano y a sus hijos, José Fernando y Gloria Camila, todo apunta a que finalmente la producción sí reflejará una de las etapas más importantes de la vida de la artista: su historia de amor con el diestro. Una noticia que el propio Ortega ha recibido con una mezcla de prudencia, simpatía y una espontaneidad que no ha pasado desapercibida.

Las cámaras han captado al viudo de Rocío Jurado en las inmediaciones de su domicilio, donde ha sorprendido a los reporteros arrancándose a cantar y a bailar un vals mientras daba varias vueltas sobre sí mismo. Una escena tan natural como llamativa que refleja el buen momento anímico que atraviesa el torero, siempre dispuesto a regalar una imagen diferente cuando menos se espera.

Ortega Cano se arranca a cantar y bailar en plena calle al enterarse de que sí aparecerá en el biopic de Rocío Jurado https://t.co/ChbcIPrZ29 — CHANCE (@CHANCE_es) June 22, 2026

A pesar de las preguntas de los periodistas allí presentes, Ortega Cano no ha querido profundizar demasiado sobre el proyecto televisivo. Fiel a su estilo, respondió con humor cuando le preguntaron si estaba satisfecho por aparecer finalmente en la serie. «Yo qué sé, yo qué sé», comentó entre risas antes de mostrarse algo más reflexivo. «Esperemos que todo salga bien», añadió, dejando claro que lo importante para él es que la producción retrate con fidelidad una etapa fundamental de su vida. Y es que, más allá de las polémicas que durante años han rodeado a la familia Jurado, Ortega Cano mantiene intacto el recuerdo de la cantante. Cuando le preguntaron cómo la recuerda, su respuesta fue tan sencilla como contundente: «Un fenómeno. Una mujer maravillosa». Unas palabras que reflejan el cariño con el que sigue evocando a quien fue una de las artistas más importantes de la música española.

El biopic, que ya se encuentra en pleno rodaje en Chipiona, contará con Carmen Raigón y Susana Córdoba interpretando a Rocío Jurado en distintas etapas de su vida, mientras que Martiño Rivas dará vida a Pedro Carrasco. Para encarnar a Ortega Cano, el nombre que suena con más fuerza es el de Miguel Hermoso Arnau, una elección que parece contar con el visto bueno del propio torero. «Sí, sí», respondió cuando fue preguntado por el actor.

Aunque todavía no se conocen demasiados detalles sobre el enfoque de la serie ni existe una fecha oficial de estreno, la confirmación de la presencia de Ortega Cano supone uno de los aspectos más comentados del proyecto. No en vano, su relación con Rocío Jurado forma parte inseparable de la historia personal y pública de la artista.