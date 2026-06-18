Martiño Rivas: «Los que se pueden permitir vivir de la interpretación son un grupo privilegiado»

Martiño Rivas forma parte del «grupo privilegiado» de actores que puede vivir de la interpretación. Ahora, de hecho, el actor es uno de los protagonistas de Ella, maldita alma, la nueva serie de Telecinco encabezada también por Maxi Iglesias y Karina Kolokolchykova.

Ella, maldita alma es una ficción que «habla de sentimientos muy poderosos, emociones con las que es muy fácil conectar», explica el actor en una entrevista con OKDIARIO. Además, es una serie que «no pierde el tiempo», sino que «desde el primer capítulo entra a fuego en el conflicto que se genera entre los tres personajes principales, que tienen tanto en común», desarrolla: «Todo está muy a flor de piel; son emociones muy fuertes por las que transitan los personajes».

El actor ha aprovechado para recordar la inestabilidad laboral de su sector, con un «porcentaje muy bajo de gente que trabaja con regularidad». «Los que se pueden permitir vivir de esto son un grupo privilegiado, pero esto es parte de la naturaleza del oficio, siempre ha sido así», explica: «Cuesta navegar estas aguas, pero ayuda saber que va a haber momentos malos, luego buenos, luego malos otra vez, luego la cosa mejor un poco, luego vas fatal, luego estás besando el cielo…».

Todo ese ciclo es un cúmulo de «dinámicas» que «hay que abrazar sabiendo que será así el resto de la vida, probablemente», añade. Pero «mientras estés en la trinchera, todo va bien», matiza Martiño Rivas.

Ese panorama hace que «la mayoría de los actores no se dediquen en exclusiva a ello», sino que «tienen otros trabajos con los que compaginar» la interpretación. En ese sentido, Martiño Rivas es un afortunado: «Yo he tenido mucha suerte en eso, sólo he trabajado como actor. Después de la universidad, directamente me salió trabajo. No he tenido que poner copas como le sucede a muchos. A veces me ha ido mejor, a veces me ha ido peor, pero siempre he podido vivir de esto. Es un privilegio».

Así, «el reto siempre es despertarse por la mañana», apunta el actor, que no lleva bien los madrugones. «A veces te convocan a las 5, y eso nunca lo llevo muy bien», dice. El madrugón es de las pocas cosas que no han cambiado en la industria, al contrario que la forma de consumo de las producciones. La programación de las series de hace años -en lugar de la publicación de una temporada entera del tirón en las plataformas- «tenía muchas cosas positivas», según el actor.

«Recuerdo cuando era niño y llegaba al cole al día siguiente de que se emitiera Periodistas o Compañeros. Lo primero que hacías era hablar de ello. Era la comidilla de esa mañana», rememora con nostalgia: «Molaba que todos estuviésemos en la misma página, consumiendo un mismo contenido». Ahora, en cambio, «no genera tanta conversación porque cada uno lo consume a su ritmo, aunque es muy cómodo, y tiene sus cosas positivas», apunta.

En cuanto a la religión, uno de los temas presentes en la serie de Telecinco y un tema de plena actualidad tras la visita del Papa a España y el repunte de católicos, entiende que «hay que agarrarse a algo» porque «la vida puede ser muy complicada y levantarse por la mañana a veces se convierte en una lucha en sí». «Hay que lidiar con muchas cosas difíciles de encajar, con sufrimiento, frustración… Cualquier cosa que te ayude a seguir navegando la veo bien. Si la gente busca abrigo en la religión, independientemente de cuál sea su credo, perfecto si ayuda a seguir en pie y peleando», concluye.