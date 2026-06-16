‘Ella, maldita alma’: el drama en estado puro de Telecinco que viste de sotana a Maxi Iglesias como a ‘El pájaro espino’

Telecinco ya ha puesto fecha a su gran apuesta de ficción de la temporada: la serie Ella, maldita alma. La producción protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova se estrena este jueves 18 de junio en el canal de Mediaset, a las 23:00 horas. Un «drama en estado puro», según su creadora, Aurora Guerra, que adapta un relato de Manuel Rivas.

Ella, maldita alma destaca entre la gran cantidad de contenido que alimenta plataformas y televisiones por su tono costumbrista que es, precisamente, uno de los principales atractivos y distinciones de la serie respecto al resto. Rodada íntegramente en localizaciones gaditanas, la ficción cuenta la historia de Fermín (Maxi Iglesias), un joven sacerdote popular entre sus vecinos por su labor social. La vida del religioso da un giro con la llegada a La Isleta de su primo Isaac (Martiño Rivas) y la mujer de éste, Ana (Karina Kolokolchykova).

La nueva serie de Telecinco es «un relato sobrio en un escenario luminoso» en el que el equipo estuvo rodando durante casi 6 meses, en lugares como Conil de la Frontera, Barbate o Zahara de los Atunes, ha apuntado Ghislain Barrois, director de Cine, Ficción, Derechos y Distribución. De hecho, rodando a finales de octubre, se quedaron aislados por la DANA.

La ficción se inspira en un relato corto de Manuel Rivas, un libro homónimo que se inspira en La Regenta, con ingredientes propios de «un drama en estado puro» como «el amor y la traición», ha indicado Aurora Guerra en la presentación de este martes. Sin embargo, el relato está contextualizado en los años 40 y la historia se ha adaptado a la actualidad, lo que le permite abordar otros temas como «la corrupción política, la ecología en las costas, la sobreconstrucción o la inmigración», ha añadido la creadora.

«No hay ningún tipo de relación en que mi padre haya escrito la historia y mi presencia en la serie», ha bromeado Martiño Rivas, que ha aprovechado el chiste para recordar la «dificultad para encontrar trabajo» de los actores.

Con nueve capítulos que se emitirán semanalmente, Ella, maldita alma es una serie «cerrada», «aunque siempre se puede continuar si hace falta», según Aurora Guerra. Una serie que ha contado con el «buen rollo del elenco», porque «un rodaje es como un campamento de verano, transita por muchas emociones», ha matizado el actor. Sensaciones que ha confirmado Karina Kolokolchykova, que ha subrayado la «facilidad» de trabajar con sus compañeros.

Por su parte, Maxi Iglesias ha señalado que el «elenco es muy grande» y hay «muchas más tramas». «Es una serie coral, una serie amable, a pesar de sus peculiaridades. Se cuentan muchas cosas», ha matizado.

En cuanto a la estrategia de programación de Telecinco, que emitirá la serie los jueves por la noche, Ghislain Barrois entiende que ésta es una «súper buena temporada» y que el escenario puede ser también un aliciente para el espectador. El director de Cine, Ficción, Derechos y Distribución tiene «mucha fe» en que la serie «funcione», ha declarado con un guiño al personaje de Maxi Iglesias. «Hay muchos elementos a los que el público se puede agarrar y es una serie cerrada, con coherencia de principio a fin», ha concluido.