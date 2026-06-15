Kike Quintana acompaña a Ion Aramendi en ‘El verano se mueve’, el nuevo programa de Telecinco

Kike Quintana se unirá a Ion Aramendi como presentador de El verano se mueve, el nuevo programa de Telecinco que sustituirá en horario a El tiempo justo. De momento, no se sabe cuándo se estrenará este formato producido por Unicorn Content, pero formará parte de la nueva parrilla de la cadena principal de Mediaset España para la época estival y que comienza el lunes 22 de junio con Amor o lo que surja, presentado por Carlos Lozano.

Hace unas semanas, Mediaset España informó que Ion Aramendi se pondrá al frente de El verano se mueve, nuevo programa viajero que sustituirá a El tiempo justo en verano. Una de las entregas de cada semana de este nuevo magazine, que Telecinco produce en colaboración con Unicorn Content, será emitida desde un punto distinto de la geografía española, al que se desplazarán el propio presentador y su equipo de colaboradores.

Mediaset, a través de sus redes sociales, ha publicado un vídeo promocional del formato y ha anunciado que llegará «muy pronto» en Telecinco. Además, se ha confirmado que Ion Aramendi estará acompañado en esta nueva aventura «viajera» de Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa Quintana, que se hizo popular con una sección propia en TardeAR en la que discutía con su tía en directo.

Nuevas tardes de Telecinco

El verano se mueve forma parte de la nueva parrilla para las tardes de Telecinco que arrancará el próximo lunes 22 de junio con el estreno de Amor o lo que surja, el dating show presentado por Carlos Lozano que se emitirá a partir de las 15. 45 horas. El programa, además, contará con la asesoría de

Anabel Pantoja en su vuelta a la televisión y Ana Santiago (Casados a primera vista).

Amor y lo que surja se verá las caras con Directo al grano en La 1, con Sueños de libertad en Antena 3, así como con Todo es mentira en Cuatro y Zapeando en La Sexta.

Tras el programa de Carlos Lozano se emitirá El verano se mueve (aunque aún no se sabe la fecha de estreno). Más tarde será el turno de

De lunes a viernes, con Santi Acosta y Beatriz Archidona. El Diario de Jorge Javier, por su parte, se despedirá de la parrilla de Telecinco. Allá tú seguirá ocupando la última franja de la tarde antes de Informativos Telecinco.