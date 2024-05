Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, se independiza con su propio programa descarado y sin filtros

Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa y colaborador habitual de TardeAR (Telecinco), ha estrenado un nuevo podcast llamado De lo + Normal y que podrá seguirse a través de Youtube, Spotify, TikTok e Instagram. Ya hemos visto la primera entrega en la que Quintana y su compañero, Carlos Hernández, entrevistan a Mario Vaquerizo y podemos decir que estamos ante un producto fresco, irrelevante y que hace justicia al término Sin censura. Y es que, el sobrino respondón de la presentadora de Mediaset, sigue fiel al estilo que le ha convertido en todo un fenómeno catódico gracias a su verborrea, su humor ácido y a los zascas que le dedica a quien sea. En un mercado en el que cualquiera tiene un podcast, no es que De lo + Normal invente algo pero sí que ofrece un islote dentro de la corrección política imperante. Por ejemplo, en la primera emisión se habla de saunas gais, sexo de todo tipo, infidelidades e intimidades muy incómodas. Quintana y Hernández hacen una pareja tan inesperada como funcional, tan histriónica como interesante.

Si hay un personaje revelación en la última temporada televisiva, ese ha sido, sin duda, Kike Quintana. El sobrino de Ana Rosa comenzó su participación en TardeAR de manera casi casual. Sólo debería aparecer en el primer programa pero su presencia fue tan refrescante y reveladora que pronto le dieron una sección propia en la que, con un humor personal y salvaje, critica sin piedad tanto al espacio producido por Unicorn como a su propia tía. Kike, que también es guionista del espacio producido por Unicorn Content, es una pieza clave de TardeAR, recuperando esa diversión polémica tan bien definió a Telecinco durante décadas.

Era cuestión de tiempo que Kike Quintana tuviese su propio programa. Se trata de un podcast titulado De lo + Normal y que, desde el martes 7 de mayo puede seguirse a través de Youtube, Spotify, TikTok e Instagram. Al sobrino de Ana Rosa le acompaña Carlos Hernández, responsable de redes de TardeAR que ha conseguido en ocho meses batir récords de seguidores en las cuentas que maneja del programa en Instagram (160.000 seguidores) y en TikTok (176.000 seguidores). Ambos unen su talento para poner en marcha este nuevo proyecto.

El podcast es desenfadado e irreverente, al más puro estilo Kike Quintana, sin pelos en la lengua y sin preguntas u opiniones que se queden en el tintero. Cada martes Kike y Carlos entrevistarán a personas del ámbito audiovisual. Los creadores de este nuevo espacio empezarán dándoles un repaso a muchos de los colaboradores de TardeAR, a los que se irán sumando periodistas y colaboradores de otros ámbitos del panorama audiovisual.

Así, Cristina Cifuentes, Mario Vaquerizo, Leticia Requejo, Adriana Dorronsoro, Laila Jiménez, Lara Ferreiro, Manuel Díaz, El Cordobés, Manuel Marlasca, Antonio Hidalgo, y Patricia Pérez, entre otros harán una entrevista “De lo + normal”. El podcast pretende ser una “quedada de viernes” por la tarde con amigos en la que te liberas y cuentas abiertamente y sin tapujos tus opiniones y tus vivencias.

Mario Vaquerizo: saunas, fidelidad y su relación con Elsa Pataky

Como ya hemos indicado, el primer invitado ha sido Mario Vaquerizo. La entrega empieza con una reflexión sobre la infidelidad y a partir de este ahí, con ese tema como conductor narrativo, Hernández y Quintana, charlan con el líder de Las Nancys Rubias, quien no necesita mucho para divagar sobre cualquier cuestión. Así, marido de Alaska cuenta que no cree en las relaciones abiertas, que él es fiel y que le molesta mucho que la gente siga pensando que que es homosexual “porque ahí están infrabalorando a mi mujer porque mi mujer no está muerta de inanición. Ella está muy bien atendida”.

Además, Vaquerizo habló de la época en la que representó a Elsa Pataky (“Éramos como hermanos. Yo he dormido con ella mil veces”), de cómo se abrió la cabeza en casa de un amigo famoso y cómo fue atendido, in situ, por el podólogo de Lina Morgan. El cantante y colaborador televisivo también hizo una reflexión sobre la época en la que vivimos: «Estamos en una ola de intolerancia verbal y de intolerancia a decir las cosas con humor.(…) Se está confundiendo el decoro y la educación con la autocensura. Ahora mismo estamos en un momento en el que, si no dices el discurso oficial, eres un facha, un homófobo…» Tranquilo, Vaquerizo, precisamente en De lo + Normal, para bien y para mal, problemas de censura no hay.