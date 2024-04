Mario Vaquerizo habla desvela los secretos más inesperados sobre su vida sexual con Alaska

Alaska y Mario Vaquerizo se casaron en 1999 en Las Vegas, cuando llevaban seis meses de relación. Ella iba vestida de Dolly Parton y él de Elvis Presley. Por aquel entonces era su representante e intentó que el secreto no viera la luz para no enturbiar su historia de amor, pero Terelu Campos recibió la información y no tardó en compartirla con los espectadores de Telemadrid, cadena para la que trabajaba en ese momento. Vaquerizo no tardó en convertirse en una estrella mediática y poco a poco ha ido ganándose el cariño de los espectadores, por eso lo último que ha pasado ha llamado tanto la atención. Lleva mucho tiempo escuchando comentarios que hacen referencia a su vida íntima con la cantante, aunque ya se han acabado las especulaciones.

Mario Vaquerizo es uno de los colaboradores de ‘TardeAR’, el programa con el que Ana Rosa Quintana está triunfando en Telecinco por las tardes. El tertuliano ha intercambiado una conversación con Xavier Sardá y le ha explicado que en la actualidad tiene todas sus fantasías íntimas. «Con mi mujer no es que sean fantasías, es que son realidades», ha declarado con total naturalidad. Después ha explicado que el éxito de su matrimonio es la comunicación. A pesar de que últimamente ha habido ciertas especulaciones, la única verdad es que Alaska y Mario nunca han pensado en separarse.

Un usuario de TikTok puso en circulación la falsa ruptura de Mario Vaquerizo y Alaska, cuyo verdadero nombre es Olvido. La pareja de artistas dio un golpe en la mesa y prometió que todo había sido una confusión. El tiempo ha demostrado que el divorcio era una farsa, de hecho el madrileño se siente muy orgulloso de llevar tanto tiempo al lado de su mujer y continuar actuando con la misma pasión. «Hay que tener comunicación y no tener vergüenza. ‘Oye, mira, que he descubierto que me gusta esto’. Eso es lo más bonito del mundo, porque sino eres una amiga y te haces trenzas», ha declarado al respecto.

Mario Vaquerizo sé sincera sobre su matrimonio

Mario Vaquerizo y Alaska han cumplido 25 años juntos y sean convertido en uno de los matrimonios más estables de nuestra crónica social. Hace tiempo dieron un paso que ha marcado tendencia en el resto de celebridades: protagonizar un documental basado en su propia vida. Es lo mismo que han terminado haciendo Tamara Falcó o Georgina Rodríguez en Netflix. Ellos empezaron en MTV y tuvieron tanto éxito que el resto de cadenas copiaron el formato. Por ejemplo, María Teresa Campos y Terelu dieron vida a ‘Las Campos’.

«En una pareja no solo hay que querer, enamorarse, seguir teniendo atracción y respeto, sino que tiene que haber admiración», defiende Mario Vaquerizo cuando le preguntan el motivo por el que ha superado todas sus crisis con Alaska. En su momento la cantante admitió que se habían enfrentado a diversos obstáculos, pero el poder de comunicación que hay entre ambos ha sido capaz de resolver cualquier complicación.

Olvido bromea diciendo: «Mario es más cabezón en el momento y luego se le pasa y se le olvida y a mí no se me olvida». También ha reconocido que vivir con su marido es una tarea muy sencilla porque siempre está dispuesto a pasárselo bien. Tienen personalidades bastante distintas, pero se complementan a la perfección.

El gran mérito de Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo ha ganado mucha confianza con el paso del tiempo, pero promete que ha sufrido mucho hasta llegar a este momento. Insiste en que su infancia no fue nada fácil. Era totalmente feliz al lado de su familia, aunque tenían distintos complejos que le terminaron. «Era un niño muy acomplejado. Me veo más guapo ahora, con 66 kilos, que con 80. Me hace sentir bien a mí. Me gusta la delgadez extrema. Me veo más guapo. Tengo una dieta equilibrada, pero me gusta más. Estoy a favor del avance, de la cirugía estética. Yo, con 30 años, me hice la primera liposucción. Me cuido mucho. Estoy enganchado a las endorfinas. Soy muy adictivo».

También hay que tener en cuenta que Mario superó un gran trauma cuando tuvo que despedirse de su Ángel. Tenían personalidades diferentes y tardaron un tiempo en conectar, pero justo cuando Ángel perdió la vida estaban en su mejor momento. Todo esto se lo contó a Vicky Martín Berrocal en ‘A solas con’, un podcast que presenta la diseñadora.

«Éramos totalmente diferentes. Yo, cuando era pequeño, era súper tímido. Y mi hermano, el gamberrote. Después se cambiaron los papeles. Los tres últimos años fue de unirnos. Hubo un tiempo que no compartíamos nada. Empezamos a compartir cuando yo me caso con Alaska. Se fue en el mejor momento, porque estábamos muy unidos».