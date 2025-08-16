Sánchez, en La Mareta, preside una reunión de incendios cuando ya han arrasado más de 100.000 ha.

Tras varios días de incendios, que han arrasado decenas de miles de hectáreas -alrededor de 115.000, según los últimos datos-, especialmente en Castilla y León y Galicia -y dejado tres fallecidos-, Pedro Sánchez ha reaparecido este sábado para presidir la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) que aborda la situación provocada por los fuegos.

Sánchez ha presidido por primera vez esta reunión, que hasta ahora encabezaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En estos días, el presidente socialista ha evitado las apariciones públicas, pese a las críticas, y ha permanecido en su residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, a donde llegó el pasado 2 de agosto para pasar sus vacaciones junto a su mujer, Begoña Gómez.

Sánchez ha participado en la reunión de forma telemática, mediante una videollamada. La Moncloa ha distribuido las imágenes, en las que se ve cómo el presidente del Gobierno se informa de la situación en las comunidades afectadas por los fuegos, especialmente, Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Moncloa ha informado asimismo que el dirigente socialista se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por los incendios en Orense y León, las provincias más golpeadas. Allí mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, y posteriormente hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado. A lo largo de la próxima semana está previsto que Sánchez visite también otras zonas afectadas por los incendios.

La actitud del presidente del Gobierno en esta semana crítica ha sido especialmente criticada por el Partido Popular.

Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a reclamar este sábado a Sánchez que se despliegue el Ejército en la lucha contra los incendios y ha justificado su petición en su capacidad de actuar en diferentes tareas.