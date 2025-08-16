Incendios en España, en directo: última hora del fuego en Galicia, Castilla y León y Extremadura y cortes en las carreteras hoy

La oleada de incendios forestales que se ha desatado en España a lo largo de esta semana continua afectando a varias comunidades del país, especialmente a Castilla y León, Galicia y Extremadura. El fuego ya ha arrasado más de 150.000 hectáreas, dejando varios muertos y provocando el desalojo de miles de personas de sus hogares.

Entre los afectados se encuentran cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que han resultado heridos mientras realizaban trabajos de extinción en el incendio de Yeres, en León.

Además, los incendios en España, están generando múltiples problemas de circulación en plena operación salida del puente de agosto. Se han tenido que cortar varias carreteras y la línea ferroviaria se ha visto obligada a interrumpir sus trayectos, dificultando la situación de los viajeros.

Diez días después de que España empezara a arder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con los presidentes de las comunidades afectadas, quienes le han reiterado en la urgencia de contar con todos los medios posibles para hacer frente a la emergencia. Además, el líder del Ejecutivo presidirá este sábado la reunión del CECOD para abordar la evolución de los incendios que están arrasando varias zonas del país.

Sigue en directo desde OKDIARIO, la última hora de los incendios activos, cómo está afectando a las carreteras, los trenes, el balance de víctimas y el estado de los afectados.