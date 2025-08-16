Incendios en España, en directo: última hora del fuego en Galicia, Castilla y León y Extremadura y cortes en las carreteras hoy
Sigue en directo la última hora de los incendios activos en España hoy
La oleada de incendios forestales que se ha desatado en España a lo largo de esta semana continua afectando a varias comunidades del país, especialmente a Castilla y León, Galicia y Extremadura. El fuego ya ha arrasado más de 150.000 hectáreas, dejando varios muertos y provocando el desalojo de miles de personas de sus hogares.
Entre los afectados se encuentran cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que han resultado heridos mientras realizaban trabajos de extinción en el incendio de Yeres, en León.
Además, los incendios en España, están generando múltiples problemas de circulación en plena operación salida del puente de agosto. Se han tenido que cortar varias carreteras y la línea ferroviaria se ha visto obligada a interrumpir sus trayectos, dificultando la situación de los viajeros.
Diez días después de que España empezara a arder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con los presidentes de las comunidades afectadas, quienes le han reiterado en la urgencia de contar con todos los medios posibles para hacer frente a la emergencia. Además, el líder del Ejecutivo presidirá este sábado la reunión del CECOD para abordar la evolución de los incendios que están arrasando varias zonas del país.
Consulta en la DGT las carreteras cortadas para planificar tu viaje
La Dirección General de Tráfico (DGT) actualiza la información sobre el estado de las carreteras cortadas por los incendios. Ahora mismo, son 9 las vías cortadas, pero podrían reducir o aumentar con el paso de las horas, en función de la evolución de los fuegos.
70 confinados en Orense
Un total de 68 personas permanecen confinadas este sábado de forma preventiva entre diferentes núcleos de la provincia de Orense, debido a los incendios que arrasan la provincia.
El viernes, varias localidades fueron confinadas a lo largo de la tarde, aunque todos de forma preventiva después de ser emitido por Es-Alert un mensaje que apelaba a la ciudadanía a no acercarse a la zona de los fuegos y a evitar desplazamientos.
Nueve carreteras permanecen cortadas por los incendios
La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de que, sobre las 09:00 horas de este sábado 16 de agosto, están cortadas nueve carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León y Extremadura. En Galicia esta mañana no hay ninguna vía cortada por el fuego.
En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-321 en Arroyo de la Luz; la CC-318 en Aliseda y la CC-218 en Casas del Monte.
En Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín; en Salamanca, la DSA-370 en El Payo; en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila, la AV-500 Aldeavieja.
Galicia registra el mayor incendio de su historia
Galicia ha registrado el mayor incendio de su historia con las 16.000 hectáreas quemadas ya en Chandreja de Queija y Villarino. La superficie afectada se recoge en el último parte de la Xunta, que recuerda que la situación 2 permanece declarada en la provincia de Orense por la proximidad de fuegos a núcleos urbanos.
La situación de los incendios en Extremadura es de «extrema gravedad»
El Ejecutivo extremeño ha asegurado que la situación de los incendios en la región es de «extrema gravedad», preocupando especialmente los que afectan a las zonas de Aliseda, Casar de Cáceres y, en menor medida, aunque con temor a una posible evolución desfavorable en las próximas horas, el de Jarilla (Cáceres).
Robles visitará hoy a los efectivos de la UME
La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este sábado a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León. Lo hará acompañada por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y acudirá a distintas localidades.
Sánchez llamó ayer a los presidentes autonómicos: diez días después de que se empezaran a agravar los incendios
España vive una de sus peores olas de incendios, pero no fue hasta este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzó a llamar a los presidentes de las comunidades autónomas afectadas. El mutismo mantenido hasta ahora por el jefe del Ejecutivo, que sigue de vacaciones en el palacio de La Mareta, contrasta con el Rey Felipe VI. El monarca habló estos días con los dirigentes de todas las comunidades afectadas: Galicia, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Asturias.
Sánchez preside el comité de coordinación del plan estatal de emergencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá por primera vez, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España.
20 incendios activos en Castilla y León
Castilla y León contabiliza en la mañana de este sábado más de 20 incendios activos, once de los cuales son graves. Están localizados en Zamora, León, Salamanca y Ávila, mientras seis alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca y Zamora.
La situación sigue siendo «extrema» por la cantidad de incendios activos y de gravedad.
Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila. En concreto, se mantiene el fuego de gravedad 2 originado en Molezuelas de la Carballeda, que saltó desde la provincia zamorana a la leonesa y es, por el momento, el que más superficie ha arrasado en su totalidad en esta oleada de fuegos, con más de 31.000 hectáreas afectadas en ambas provincias.