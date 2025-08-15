Heridos cuatro miembros de la UME en el incendio de Yeres en León

Cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos este viernes en un incendio que afectan a la provincia de León, concretamente en la zona de Yeres, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.

Tres de ellos han resultado afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto, sufre una luxación en el hombro, motivo por el que han sido trasladados al hospital de Ponferrada donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16.00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos de la UME pertenecientes al BIEM I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio de León.

Más de 1.300 militares de la UME están trabajando en una docena de fuegos de elevada peligrosidad, donde, pese a la preparación y profesionalidad de los efectivos, «estos no están exentos del riesgo inherente a una situación tan complicada como la que vive el país como consecuencia de la ola de incendios».

Por otra parte, en las provincias de León, Zamora y Madrid, el fuego ha dejado un saldo trágico: tres personas fallecidas. Además, hay tres heridos críticos en los incendios y al menos otros siete heridos graves y menos graves, además de numerosos desalojos y daños materiales en toda España. Además de los cuatro heridos de UME de este viernes.

Cuatro heridos críticos en Castilla y León

La situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid continúa sin cambios clínicos significativos con respecto al parte emitido este jueves, según informa la Junta de Castilla y León.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa de que permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.

Detalle de los heridos en el Hospital Universitario Río Hortega:

Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítica

Varón 36 años. SCQ: 50 %. Crítico.

Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico.

Varón 80 años. SCQ: 15 %. Crítico.

Mujer. 77 años. SCQ: 10 %. Grave.

(SCQ es superficie corporal quemada)