Incendios en España, última hora en vivo: fuegos activos en Castilla y León, Galicia, Extremadura y estado de las carreteras
Sigue en directo la última hora de los incendios en España: el mapa de fuegos en vivo, y cómo avanzan las llamas en Castilla y León, Galicia y Extremadura.
El momento en el que el incendio de León arrasa las casas de Palacios de Jamuz
Los incendios desatados esta semana en España se han convertido en los más devastadores de la historia del país desde que hay registros. En tan sólo unos días miles de hectáreas han ardido a lo largo de todo el país, aunque especialmente en Castilla y León y Galicia. Además, en esta ola de incendios que está convirtiendo España en un infierno, ya han muerto tres personas.
Los incendios en España han obligado además a cortar la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia y se han registrado problemas en algunas carreteras en pleno inicio de la operación salida del puente de agosto.
Aquí te contamos la última hora de los incendios activos, cómo está afectando a las carreteras, los trenes, balance de muertos y el estado de los afectados, en directo.
Incendios en España, última hora en directo
Más de 115.500 hectáreas han ardido ya en España y la comunidad autónoma que más afectada se está viendo por las llamas es Castilla y León, donde hay más de una decena de focos activos de los cuales ocho están catalogados como nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial.
Incendios en Castilla y León
Los incendios en Castilla y León están afectando a las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora y los que más preocupan son los de Falgar, Anillares de Sil, Yeres y Llamas de Cabrera. También se ha visto afectada por los incendios la Montaña Palentina y la localidad de La Alberca en Salamanca, donde incluso se ha llegado a confinar el municipio.
Incendios en Galicia
La provincia de Galicia que más se ha visto afectada por los incendios ha sido Orense. El fuego de Chandreja de Queija, que unido a otro gran incendio forestal, ya se ha convertido en uno de los mayores de la historia de la comunidad arrasando con 10.500 hectáreas. Este incendio, al igual que el incendio de Tres Cantos, también arrancó a raíz de una tormenta seca. Además de éste, hay al menos cinco incendios activos más en la provincia de Orense.
Incendios en Extremadura
El incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, sigue avanzando sin control y ya ha quemado más de 4.600 hectáreas y ha obligado a evacuar a cientos de personas tanto de la localidad como de otras aledañas como Cabezabellosa y Villar de Plasencia. También los incendios han afectado Oliva de Plasencia y a la urbanización de Las Castillas, donde la población está confinada.
Las altas temperaturas complican los incendios
La ola de calor no da tregua y las altas temperaturas, que en ocasiones están llegando acompañadas de tormentas secas, están complicando la extinción de los incendios. De hecho, hoy prácticamente toda España se encuentra en alerta amarilla, naranja o roja por valores que alcanzarán e incluso superarán los 40 grados.
El incendio de Orense salta a Zamora y agrava aún más la situación
La Junta de Castilla y León ha utilizado el sistema Es Alert para enviar mensajes a teléfonos móviles en los que pedía a los ciudadanos ubicados en la zona de influencia del incendio que ha traspasado Orense que abandonaran sus hogares por el riesgo de que las llamas alcanzaran los núcleos urbanos. El incendio entró en la comarca de Sanabria este jueves en torno a las 15:10 horas.
Los incendios de Orense, Zamora y León siguen avanzando sin control
La situación de los incendios en Orense, Zamora y León es ahora mismo la más preocupante. Las llamas siguen avanzando sin control y las condiciones meteorológicas empeoran las previsiones de extinción.
Incendios forestales en España
Buenos días y bienvenidos a este directo en el que informaremos sobre la última hora de los incendios forestales activos en España y que afectan especialmente a las provincias de Zamora, León, Orense y Cáceres.
Temas:
- Directo
- Incendios forestales
Extremadura tiene seis incendios activos
Extremadura tiene en estos momentos seis incendios activos y preocupa especialmente el de Pallares (Badajoz), con 2.500 hectáreas afectadas. «Hemos procedido a la evacuación de 40 personas y vamos a utilizar ES-Alert para confinar Villagarcía de la Torre», ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un mensaje en redes sociales. Del mismo modo, y sobre el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado unas 4.600 hectáreas, Guardiola ha detallado que su evolución está transcurriendo «según lo previsto» y se seguirá avanzando durante la noche en las tareas de extinción.