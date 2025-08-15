Incendios en España, última hora en vivo: fuegos activos en Castilla y León, Galicia, Extremadura y estado de las carreteras

Los incendios desatados esta semana en España se han convertido en los más devastadores de la historia del país desde que hay registros. En tan sólo unos días miles de hectáreas han ardido a lo largo de todo el país, aunque especialmente en Castilla y León y Galicia. Además, en esta ola de incendios que está convirtiendo España en un infierno, ya han muerto tres personas.

Los incendios en España han obligado además a cortar la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia y se han registrado problemas en algunas carreteras en pleno inicio de la operación salida del puente de agosto.

Aquí te contamos la última hora de los incendios activos, cómo está afectando a las carreteras, los trenes, balance de muertos y el estado de los afectados, en directo.

Incendios en España, última hora en directo

Más de 115.500 hectáreas han ardido ya en España y la comunidad autónoma que más afectada se está viendo por las llamas es Castilla y León, donde hay más de una decena de focos activos de los cuales ocho están catalogados como nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial.

Incendios en Castilla y León

Los incendios en Castilla y León están afectando a las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora y los que más preocupan son los de Falgar, Anillares de Sil, Yeres y Llamas de Cabrera. También se ha visto afectada por los incendios la Montaña Palentina y la localidad de La Alberca en Salamanca, donde incluso se ha llegado a confinar el municipio.

Incendios en Galicia

La provincia de Galicia que más se ha visto afectada por los incendios ha sido Orense. El fuego de Chandreja de Queija, que unido a otro gran incendio forestal, ya se ha convertido en uno de los mayores de la historia de la comunidad arrasando con 10.500 hectáreas. Este incendio, al igual que el incendio de Tres Cantos, también arrancó a raíz de una tormenta seca. Además de éste, hay al menos cinco incendios activos más en la provincia de Orense.

Incendios en Extremadura

El incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, sigue avanzando sin control y ya ha quemado más de 4.600 hectáreas y ha obligado a evacuar a cientos de personas tanto de la localidad como de otras aledañas como Cabezabellosa y Villar de Plasencia. También los incendios han afectado Oliva de Plasencia y a la urbanización de Las Castillas, donde la población está confinada.