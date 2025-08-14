El fuego sigue arrasando León y Zamora, donde ya han quedado calcinadas 38.000 hectáreas. Las llamas avanzan sin control, devorando pueblos enteros, como ha ocurrido en Palacios de Jamuz (León).

Uno de los bomberos que trabaja en la zona ha difundido un vídeo de todas las viviendas del pueblo siendo devoradas por las llamas. «La situación es muy crítica. Se está quemando todo el pueblo», advierte mientras muestra las imágenes de las casas destrozadas.

Impotente, explica que, a pesar de estar trabajando 20 efectivos con dos camiones, son incapaces de apagar un fuego que se propaga a toda velocidad a través de las vigas de madera. «Somos 20 con dos camiones, pero no damos abasto. Esto es una pena», comenta resignado.

Castilla y León es la región más afectada por los incendios de la última semana y, pese a que algunos focos empiezan a controlarse, todo apunta a que la situación podría complicarse debido a las condiciones meteorológicas. Y es que las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento, sumadas a las tormentas con rayos, son la gasolina que necesitan las llamas para seguir avanzando sin control.