El pirómano arrestado por la Guardia Civil en Teba (Málaga) intentó quemar vivos a sus vecinos hasta en seis ocasiones en las últimas semanas. En total, provocó seis incendios junto a viviendas habitadas de la localidad de Teba hasta que ha sido detenido.

La investigación se inició tras producirse un total de seis incendios desde el día 19 de julio hasta el 3 de agosto en la localidad de Teba (Málaga), quemándose unas 4 hectáreas de terreno.

La Guardia Civil, iniciada la investigación científica y tras tomar manifestaciones a varios vecinos, encontró indicios de que una persona también vecino de la localidad podría ser el presunto autor de los incendios.

El pirómano confesó a los agentes

Durante la investigación se tuvo conocimiento de que este individuo se encontraba en la zona donde se produjo un incendio del pasado 31 de julio. P

osteriormente, en sede policial se llevó a cabo la toma de manifestación a dicha persona que confesó haber provocado el fuego.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto de la Guardia Civil de Teba (Málaga). Con esta detención, el número de pirómanos arrestados por provocar incendios forestales ascienden a la treintena éste verano.