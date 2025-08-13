El acusado de agresión sexual detenido en Celanova (Orense) por la Guardia Civil, se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de mujeres inmigrantes sin papeles para abusar de ellas impunemente.

Las agresiones sexuales tenían lugar en una nave industrial donde el supuesto depredador sexual citaba a las mujeres para realizar falsas entrevistas de trabajo.

El método habitual del detenido era bastante sencillo. Primer contactaba con mujeres inmigrantes ofreciendo un trabajo. Tras confirmar que no tenían permiso de trabajo o de residencia y creyendo que eso frenaría a las víctimas a la hora de denunciar los hechos, las citaba para una falsa entrevista de trabajo.

Las tres mujeres llegaron a la nave con la promesa de obtener un trabajo como limpiadoras y una vez allí fueron presuntamente objeto de delitos de agresión sexual por parte del varón que las sometió a tocamientos sin su consentimiento.

El detenido quedó en libertad

Tras recibir una primera denuncia, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Orense, arrancó una investigación a la que llamó «Predator Ou» y que reunió los suficientes indicios para detener a este vecino de Celanova.

Una vez arrestado, los agentes entregaron al acusado al juzgado correspondiente de Celanova que lleva el caso. Tras la comparecencia, el detenido quedó en libertad en calidad de investigado.