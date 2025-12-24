Abusaba de la confianza de los más vulnerables para robarles, el ladrón que robaba a los ancianos de Zaragoza ha resultado ser un técnico del servicio de teleasistencia que debía ocuparse los mayores. La Policía le ha detenido después de una investigación que se ha prolongado cuatro meses y un juez ha dejado en libertad al ladrón como investigado.

La investigación policial arrancó con la denuncia presentada por la propia empresa prestadora del servicio de teleasistencia, que detectó un patrón común en varios episodios en los que alguien robaba a ancianos en sus domicilios. Todas las víctimas eran personas de avanzada edad y en situación de especial vulnerabilidad, lo que facilitaba la actuación del sospechoso sin levantar sospechas inmediatas.

Según la Policía Nacional, el detenido que robaba a los ancianos se presentaba en sus viviendas con la excusa de comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de teleasistencia y, una vez en el interior, aprovechaba cualquier descuido para sustraer joyas y dinero en efectivo. Tras hacerse con los objetos de valor, abandonaba el domicilio de forma apresurada.

Acusado de cuatro robos y en libertad

La investigación policial ha permitido vincular al arrestado con al menos otros cuatro hechos similares denunciados por ancianos a los que robaba en la ciudad de Zaragoza desde el pasado verano.

Una vez reunidos los indicios suficientes, los agentes procedieron a su localización y detención, pasando posteriormente a disposición judicial. El juez decretó su libertad como investigado por delitos de hurto que no aparejan una pena importante para el acusado.

El ladrón ya está en la calle a pesar de que la Policía continúa con la investigación ya que sospecha que ha podido robar a más ancianos de los que hasta ahora han denunciado los hurtos.