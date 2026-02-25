Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado martes 24 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 505 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Mabel se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con sus padres. Todo ello mientras Claudia no puede evitar sentir celos como consecuencia de la cercanía que existe entre Mabel y Salva. Manuela pilla a Paula y a Tasio en un momento de complicidad.

Lejos de que todo quede ahí, Pablo ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una advertencia a Miguel respecto a la estancia de Marisol en Toledo. Andrés, por su parte, no ha dudado en cubrir a Tasio frente a Gabriel mientras este hace todo lo que está en su mano para tratar de negociar con Beatriz. Por si fuera poco, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo don Agustín no ha dudado un solo segundo en hacer una gravísima acusación sobre Cloe. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 506 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 25 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo a Claudia no parece agradarle, ni mucho menos, su nueva compañera de cuarto. En cuanto a Manuela, advierte a Paula sobre Tasio, mientras que Salva se ha visto sorprendido al recibir un paquete de lo más curioso y extraño.

Por si fuera poco, Pablo aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una incómoda confesión a Damián, consciente de que va a marcar un antes y un después. Todo ello mientras Digna ha querido poner a raya a don Agustín, consciente de que sus intenciones podrían llegar a descolocar a más de uno.

Además, Miguel no puede evitar preocuparse muchísimo por la evolución de la dolencia de Claudia, mientras que Gabriel parece que ha cumplido su parte del trato. ¿Lo hará Beatriz, a pesar de todo? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.