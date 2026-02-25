First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más solteros los que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En la nueva entrega emitida el pasado martes 24 de febrero, los espectadores pudieron conocer a Cynthia, que no dudó en definirse como una mujer que «siempre voy de cara, se me ve venir». Por si fuera poco, añadió algo más: «Pienso que es mejor una verdad que duela a una mentira que no lo haga». Como suele ser habitual, Carlos Sobera no dudó en preguntarle por su profesión, por lo que la alicantina le confesó que había tenido una empresa de estética, pero que se cansó. Ahora, no solamente ejerce como criminóloga, sino también como detective privado.

«Sobre todo infidelidades, que es donde está la chicha. Además, soy muy buena», admitió, entre risas. El presentador de First Dates, por su parte, quiso saber qué tipo de hombres le gustaban: «Necesito a alguien fiel y estable. Si se asusta de mi profesión es que no es para mí». Acto seguido, fue mucho más allá: «Físicamente, me gustan los chicos negros», afirmó. Su cita para esa noche fue Katriell, un brasileño afincado en Madrid que estudiaba Cine e Interpretación. «Soy una persona que siempre ha salido adelante; si tengo dificultades, no paro hasta superarlas», aseguró el comensal en su presentación. Nada más verle, Cynthia no se mostró muy conforme con él: «No me ha terminado de convencer», explicó ante las cámaras de First Dates. «Es verdad que es morenito como me gustan, pero es que lo he visto muy niño», explicó.

Él, en cambio, tuvo una primera impresión bastante diferente: «Físicamente es muy guapa, tiene una sonrisa muy bonita y el pelo muy arreglado». Poco después, Carlos Sobera les indicó dónde se encontraba la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Katriell confesó que le apasionaba el arte y que tenía un reto pendiente con el gimnasio.

«Pero hoy lo he roto para venir a verte», reconoció a Cynthia. Ella, por su parte, explicó que siempre suele mostrarse muy sonriente, pero, aun así, también tiene mucho carácter. Unos instantes más tarde, llegó uno de los momentos más curiosos de la noche. Y es que, mientras la alicantina hablaba, se dio cuenta de que una parte del vestido se había movido más de la cuenta.

Es por eso que no dudó en reprochar a su cita que no le hubiese avisado de lo ocurrido. «Anda que dices nada… Llevo una hora con un pecho fuera. ¡Qué vergüenza!», alcanzó a decir. En la decisión final de First Dates, Katriell sí que se mostró decidido a tener una segunda cita con Cynthia. Ella también estuvo de acuerdo, y todo «para seguir bailando samba, que nos lo vamos a pasar muy bien». ¡Triunfó el amor!