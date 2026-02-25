Denuncian el ataque de un sindicato de estudiantes de izquierdas a 500 pisos turísticos en Granada

El sabotaje de un sindicato de estudiantes de extrema izquierda a viviendas turísticas ha sacudido este miércoles 25 de febrero a Granada, donde unos 500 cajetines de acceso han aparecido destrozados en barrios como el Albaicín, el Realejo y el centro, dejando inutilizadas las cajas e impidiendo la entrada de los ocupantes a los inmuebles.

El Sindicato de la Vivienda de Granada ha reivindicado la autoría de esta acción masiva, que se ha detectado a primera hora de la mañana. Se trata de una asociación surgida en 2024 que sitúa entre sus postulados la defensa de una «vivienda digna» y la lucha contra la «turistificación». Hasta ahora, su iniciativa más conocida había sido la okupación de un edificio en la calle Azacayas en enero de 2025.

Los cajetines saboteados han aparecido con pegatinas con el mensaje «Contra el negocio de la vivienda». El sindicato ha justificado lo ocurrido haciéndose eco de críticas de asociaciones vecinales, que «vienen denunciando el impacto de las viviendas de uso turístico sobre la vida cotidiana: aumento de alquileres, sustitución de residentes permanentes y transformación del comercio local».

También han denunciado el «modelo urbano orientado al turismo», que, según sostienen, «entrega la ciudad completamente a los turistas mientras ignora las necesidades de los habitantes». En su argumentario, aseguran que su línea pasa por «pasar a la ofensiva contra el negocio de la vivienda, romper con la impunidad de quienes hacen negocio con la vivienda y romper con la impotencia de quienes lo sufren».

El sabotaje ha sido criticado por la Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada, que habla de «daños deliberados, repetidos y dirigidos específicamente contra alojamientos turísticos legales». Según este colectivo, los destrozos materiales «podrían superar los 5.000 euros en una sola noche», sin contar con los perjuicios derivados a huéspedes que no han podido acceder a sus alojamientos.