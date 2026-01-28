La invasión de narcolanchas que huyen del temporal continúa en las costas del sur de España. Tras Murcia, Málaga o Almería, llega el turno de Granada. Allí, la Guardia Civil ha incautado una narcolancha en la playa de La Herradura. La nave varó en la orilla debido a las olas y perdió todas las petacas de gasolina que almacenaba para hacer los trayectos con droga.

Las imágenes del vídeo muestran el momento en el que una de las dos narcolanchas que se refugiaban del temporal en la playa de La Herradura, en Granada, queda varada en la orilla contaminando la turística playa con decenas de garrafas de gasolina. Los tripulantes de esta narcolancha cayeron al agua durante la maniobra y fueron rescatados por la otra nave de los narcotraficantes.

Esta vez se trataba más de un rescate que de una operación policial. El suceso arrancó a las 9:00 horas de la mañana en la playa granadina cuando los testigos llamaron al 112 alertando del inminente naufragio de dos narcolanchas en la costa.

El 112 avisó de inmediato a la Guardia Civil y a Salvamento Marítimo para tratar de rescatar a los tripulantes de las dos narcolanchas. Durante la maniobra, uno de los narcos cayó al agua pero fue rescatado por la segunda narcolancha que se dio a la fuga rechazando toda ayuda. La Guardia Civil cree que se trata de las dos narcolanchas que fueron avistadas el día anterior en la costa de Málaga intentando refugiarse de las inclemencias meteorológicas.

Tiroteo entre narcos y Guardia Civil

En Sevilla, este fin de semana, cuatro tripulantes de las narcolanchas que permanecían refugiadas del temporal en un brazo del río Guadalquivir, en Sevilla, fueron detenidos tras tirotear a los guardias civiles que fueron a interceptarlos.

Hay cuatro agentes heridos leves y la Guardia Civil requisó dos de las embarcaciones de los narcos en el caño denominado Brazo de la Torre de Aznalcazar, donde los narcos intentaban esconderse.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia la invasión de narcolanchas que sufre durante estos días el litoral español: «Denunciamos la pérdida de control del Estado ante la presencia constante de narcolanchas y reclamamos más medios para la Guardia Civil en las costas de Andalucía».