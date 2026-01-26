Las imágenes de grupos de narcolanchas paseándose con impunidad por las costas almerienses para resguardarse del temporal, han hecho perder la paciencia al alcalde de Pulpí (Almería) con el Gobierno: «Nos encontramos en Honduras». El alcalde asegura que la Guardia Civil no ha hecho acto de presencia durante todo el fin de semana.

El regidor Juan Pedro García (PP), harto de las promesas del Gobierno, se ha trasladado hasta un acantilado para denunciar la inacción del ejecutivo para poner freno a los narcos que operan en Almería y su municipio.

Más de 19 narcolanchas se concentran junto a la costa almeriense y se pasean a pocos metros de la orilla con total impunidad mientras esperan que pase el temporal que azota la zona.

Ayer denunciábamos junto al alcalde de Pulpí y @Anglsmarmar la impunidad de las narcolanchas en las costas almerienses por el abandono a nuestra @guardiacivil Hoy ya hemos iniciado el registro de solicitud de comparecencia en el @Congreso_Es del ministro Marlaska @interiorgob pic.twitter.com/7uM5pHhtFO — Maribel S. Torregrosa (@MaribelHOvera) January 26, 2026

El pasado fin de semana se detectaron cinco narcolanchas en la costa de Pulpí, a las que se suman otras catorce embarcaciones avistadas durante la mañana de este lunes en distintos puntos del parque natural de Cabo de Gata.

«Cansados de pedir al Gobierno que actúe»

«Nos encontramos en Honduras, en San Juan de Los Terreros, y como veis aquí están las narcolanchas, los señores que trafican con la droga y con los seres humanos, y esto es los que tenemos día a día en nuestro municipio», denuncia el alcalde comparando la situación con el país americano.

«Estamos cansados de pedir al subdelegado del Gobierno que mejore nuestra situación. La Guardia Civil hace una gran labor pero no tienen efectivos, hay que cambiar las leyes y que todos nos sintamos más seguros», denuncia Juan Pedro García. Desde el PP anuncian que pedirán la comparecencia del ministro Grande-Marlaska en el Congreso para dar explicaciones de la alarmante situación.

«¿Hasta cuando esta humillación?»

«¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta humillación?», se pregunta en redes la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) comentando las impactantes imágenes de la impunidad de las narcolanchas.

«Así se pasean las narcolanchas en la Cala del Plomo (Almería). Sin patrulleras, sin medios y con un Ministro que nos abandona. ¡Exigimos soluciones ya!. Los narcos actúan sin ningún pudor, casi con exhibicionismo. y el Estado es incapaz de dotar de medios a las Fuerzas de Seguridad, abandonadas sin medios ni reconocimiento. Solo queda asistir como el sistema se hunde ante nuestros ojos», concluye la asociación de guardias civiles.