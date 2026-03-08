Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), concejal de Mujer del madrileño Ayuntamiento de Collado Villalba, ha interrumpido este sábado una obra de teatro feminista por el 8M mientras se representaba, por considerar que el contenido suponía «una falta de respeto». Tras ello, ha pedido disculpas y ha dimitido.

«Discúlpenme, pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido», declaró Díaz al público tras subir al escenario, poniendo fin a lo que estaban viendo.

La obra en cuestión se llama Ser Mujer, un monólogo satírico que se representaba en la Casa de la Cultura de la localidad y que había programado la propia Concejalía de Mujer dentro de los actos conmemorativos por el 8M.

Tras los hechos, la izquierda en bloque ha atacado a esta concejal del PP. Desde tildar la decisión de un «acto de censura impropio» y de «una falta de respeto», como asegura el PSOE de esta localidad madrileña, a darse golpes de pecho hablando de «libertad», como ha hecho la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, o hablar de «un acto de censura» que «vulnera derechos fundamentales», como asegura el grupo municipal de Más Madrid en Collado.

No fue limitar derechos, sino defender valores

Por su parte, Noelia Rosario Díaz ha señalado en redes sociales que en ningún momento su intención fue «limitar derechos», como le achaca la izquierda, sino «defender unos valores» que considera «fundamentales».

«Aun así, reconozco que la manera de hacerlo no fue la correcta, y por ello reitero mis disculpas», añade.

Además, esta concejal del PP subraya que que cree «firmemente en la libertad de expresión, un principio esencial en democracia», y considera «que esa libertad debe convivir con el respeto a la dignidad de las personas, especialmente cuando hablamos de la mujer y de su libertad».

«Tras este incidente, y una vez analizada la situación, la edil ha decidido presentar su renuncia al cargo con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido», ha informado este domingo el Ayuntamiento en un comunicado, recordando que Díaz se disculpó de inmediato tras los hechos.