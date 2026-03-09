Se vende aldea abandonada a media hora de Jaca y Zaragoza: en pleno Pirineo

En los últimos años han aparecido en el mercado inmobiliario español anuncios que hace apenas unas décadas habrían parecido insólitos: pueblos enteros puestos a la venta. El fenómeno está ligado a un proceso histórico que ha transformado profundamente el territorio: el abandono progresivo del medio rural. En muchas zonas de montaña o del interior, las antiguas aldeas que durante generaciones vivieron de la agricultura o la ganadería se fueron quedando sin habitantes y ahora reclaman su espacio. En este caso, veamos cuál es la aldea abandonada a media hora de Jaca y Zaragoza.

Hoy algunas de esas localidades buscan una segunda oportunidad, ya sea mediante proyectos turísticos, iniciativas de repoblación o, directamente, con la venta de sus terrenos y edificaciones. Uno de los ejemplos más recientes se encuentra en el Pirineo aragonés. Una pequeña aldea abandonada, situada a unos 15 kilómetros de Jaca, ha salido al mercado por un precio cercano a los 3,5 millones de euros. La finca incluye más de mil hectáreas de terreno y varias construcciones que necesitan rehabilitación. Aunque a primera vista pueda parecer una oferta extraordinaria, lo cierto es que la venta de aldeas o núcleos rurales abandonados se ha convertido en una tendencia cada vez más visible en España.

Una aldea aldea abandonada a media hora de Jaca y Zaragoza

La propiedad, que ya puedes comprar, está en un entorno natural privilegiado del Pirineo aragonés, una de las zonas de montaña más reconocidas y bellas del norte de España. Como detalla la publicación de Aldeas Abandonadas, el enclave está situado a unos quince minutos en coche de Jaca y cerca de importantes vías de comunicación, como la Autovía Mudéjar, que conecta el valle pirenaico con ciudades como Huesca o Zaragoza.

El anuncio describe el lugar como una auténtica “atalaya” natural, desde la que se pueden contemplar amplias vistas del paisaje pirenaico. El conjunto de la finca alcanza aproximadamente 1.150 hectáreas, una superficie considerable que combina bosques, pastos y zonas de monte bajo.

Dentro del terreno, en la aldea abandonada a media hora de Jaca y Zaragoza, existen dos edificaciones principales, actualmente en estado de rehabilitación. Estas construcciones podrían convertirse en viviendas rurales, alojamientos turísticos o instalaciones que están relacionadas a las actividades agroganaderas, dependiendo del proyecto que decida desarrollar el futuro propietario.

Un terreno con potencial ganadero y cinegético

Más allá de las edificaciones, el principal valor de la finca y la aldea abandonada reside en la extensión y diversidad de su territorio. Según la información publicada en el portal inmobiliario especializado en aldeas abandonadas, alrededor de 554 hectáreas están cubiertas por pinar silvestre, mientras que otras 244 hectáreas corresponden a zonas de pasto.

Esta combinación convierte el lugar en un espacio especialmente adecuado para la actividad ganadera extensiva. En el Pirineo aragonés, este tipo de explotación ha sido históricamente una de las principales fuentes de sustento para muchas comunidades rurales.

Según informes y estudios sobre despoblación rural elaborados por organismos como la Comisión Europea y la Universidad de Zaragoza, el fenómeno de la llamada «España vaciada» ha dejado miles de localidades sin habitantes.

Además, el terreno también presenta interés desde el punto de vista cinegético. En el entorno es posible encontrar especies como jabalí, corzo, perdiz o liebre de montaña, lo que abre la puerta a proyectos relacionados con la gestión de cotos de caza o el turismo de naturaleza.

La realidad de los pueblos abandonados en España

El caso de esta aldea abandonada no es aislado. De acuerdo con los estudios mencionados sobre despoblación rural, en España existen actualmente más de 3.000 pueblos abandonados o prácticamente deshabitados repartidos por todo el territorio.

Este fenómeno se intensificó especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. La industrialización y el crecimiento de las ciudades provocaron un fuerte éxodo rural: miles de familias dejaron sus pueblos para buscar oportunidades laborales en áreas urbanas.

En comunidades como Aragón, Castilla y León o Galicia, muchas pequeñas localidades quedaron vacías en apenas unas décadas. Investigaciones impulsadas por la Comisión Europea sobre el desarrollo territorial en zonas rurales han señalado que la pérdida de servicios básicos —como escuelas, transporte o atención sanitaria— aceleró todavía más este proceso.

Nuevas oportunidades para la España vaciada

En los últimos años han surgido iniciativas que buscan revertir esta situación. Algunos pueblos abandonados han sido recuperados gracias a proyectos de repoblación, turismo rural o agricultura ecológica.

La venta de aldeas completas forma parte de esta nueva etapa. En muchos casos, inversores o particulares adquieren estos núcleos para transformarlos en hoteles rurales, complejos turísticos o proyectos agrícolas. Aunque no todos los casos logran consolidarse, cada vez son más las iniciativas que intentan devolver vida a lugares que durante décadas permanecieron en silencio.