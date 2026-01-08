Ni miradores ni rutas senderistas: las mejores fotos invernales de España se hacen desde un mítico tren de los años 30

Durante los meses fríos, el turismo de interior adquiere un toque distinto, marcada por la búsqueda de calma y paisajes poco alterados. En Aragón, el invierno refuerza esa sensación gracias a un entorno donde la montaña y la historia conviven desde hace décadas. En ese escenario, un histórico tren pasó a ser el medio favorito de muchos para observar el territorio sin prisas.

Lejos de los formatos más habituales, hay varios trayectos ferroviarios españoles que permiten recorrer zonas de alta montaña desde una perspectiva privilegiada. El tren que estamos a punto de descubrir, es más una experiencia que un simple transporte. Y esta premisa, se potencia más aún cuando la nieve cubre el Pirineo.

¿Cuál es el tren de los años 30 que goza de los mejores paisajes invernales de España?

El conocido como Expreso de Canfranc es un tren turístico de carácter histórico que enlaza distintos puntos del valle del Aragón hasta alcanzar Canfranc. Su principal singularidad reside en el material ferroviario utilizado, con coches restaurados de los años 30 y una locomotora de los años 50 que mantiene la estética industrial original.

Este tren avanza a un ritmo lento, permitiendo que el trayecto sea parte esencial del viaje. Grandes ventanales, interiores de madera y una ambientación clásica convierten el recorrido en una experiencia ligada a la memoria del ferrocarril.

En invierno, la presencia constante de nieve refuerza el contraste entre el paisaje exterior y el interior del convoy.

El itinerario atraviesa enclaves reconocibles del norte de Aragón, como los Mallos de Riglos, el valle del río Aragón y zonas boscosas de media y alta montaña. Cada tramo ofrece una secuencia distinta, marcada por túneles, viaductos y pequeñas estaciones que mantienen su estructura original.

¿Por qué las mejores fotos se sacan desde el Expreso de Canfranc?

La combinación entre paisaje nevado y desplazamiento ferroviario ha convertido a este tren en un punto de referencia para quienes buscan imágenes del invierno sin recurrir a miradores ni rutas senderistas. Desde el interior del convoy, el encuadre cambia de forma constante, con perspectivas que solo se obtienen desde la vía.

El tren funciona como un mirador en movimiento, donde cada curva introduce una variación del paisaje. La nieve suaviza el entorno y aporta uniformidad visual, mientras que los elementos ferroviarios (raíles, señales, estaciones) añaden profundidad a las escenas. Este enfoque ha reforzado el interés por el viaje como recurso fotográfico.

Además, la ausencia de aglomeraciones habituales en otros puntos turísticos permite capturar imágenes más limpias y continuas. El tren se integra en el entorno sin interrumpirlo, lo que explica su creciente presencia en reportajes y archivos gráficos dedicados al invierno en España.

La Estación Internacional de Canfranc, destino y símbolo ferroviario

El trayecto culmina en la Estación Internacional de Canfranc, uno de los edificios ferroviarios más singulares de Europa. Inaugurada en 1928, fue concebida como punto estratégico de conexión entre España y Francia a través de los Pirineos, y durante décadas concentró tráfico internacional y actividad económica.

La llegada del tren a esta estación mantiene intacta su carga simbólica. Tras un largo periodo de abandono, el complejo ha sido rehabilitado y actualmente alberga un hotel, además de espacios visitables que conservan la estructura original.

Su longitud, su fachada y su disposición interior refuerzan la sensación de estar ante una infraestructura pensada para otra época.

A su vez, el vínculo entre el tren y la estación es inseparable. Descender del convoy frente a este edificio refuerza la idea de viaje histórico, donde el destino forma parte del relato ferroviario y no solo del mapa.

Tarifas, horarios y el valor actual de este tren turístico de Aragón

Desde ALSA, la empresa que gestiona este tren y su recorrido, aclaran que en el momento de la publicación de esta noticia, el servicio ya no está disponible.

No obstante, aseguran que «próximamente, habrá más información sobre las circulaciones de la temporada 2026».

El funcionamiento del tren se adapta a una oferta turística accesible, con distintas categorías de billete y horarios pensados para escapadas de un día.

Existen opciones de ida y vuelta desde Jaca y Canfranc, así como tarifas reducidas desde estaciones intermedias del valle.

Por último, el tren suele circular varios días a la semana y permite combinar el trayecto con estancias en la zona o visitas a municipios cercanos. Aunque el recorrido principal es breve, el valor reside en el conjunto de la increíble experiencia.