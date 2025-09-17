Ya es oficial: vuelve el tren histórico de Felipe II y estos son su precios, horarios para ir a El Escorial

Este otoño, puedes disfrutar de una de las experiencias culturales y turísticas más singulares de la Comunidad de Madrid: el Tren de Felipe II. Sale de la Estación de Madrid-Príncipe Pío y, después de un trayecto de unos 50 minutos, llega a la Estación de San Lorenzo de El Escorial, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Durante el recorrido, actores caracterizados de época reciben a los viajeros en el andén y los acompañan a lo largo del trayecto, narrando anécdotas y curiosidades sobre la corte de Felipe II y la historia de España en el siglo XVI. El viaje está diseñado como una experiencia inmersiva.

«El Tren de Felipe II es un tren turístico que realiza el trayecto Madrid – El Escorial. Inicia su recorrido en la madrileña Estación de Tren de Príncipe Pío y, tras adentrarse en la Sierra de Guadarrama, llega a la Estación de Tren de El Escorial, entorno donde los viajeros podrán disfrutar de la gran oferta patrimonial, cultural, y artística, así como de la gastronomía que ofrecen, tanto el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial como de la Leal Villa de El Escorial. El tren está compuesto por una locomotora y coches de viajeros del siglo XX, que harán que este viaje se convierta en toda una experiencia, casi digna de reyes».

Tren histórico de Felipe II

El Tren de Felipe II no circula durante todo el año, sino en fechas concretas:

Septiembre : 20, 27 y 28.

: 20, 27 y 28. Octubre : 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26.

: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26. Noviembre : 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30.

: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30. Diciembre: 6, 7 y 13.

El Tren de Felipe II sale a las 10:20 horas desde la Estación de Madrid-Príncipe Pío; el viaje de vuelta está programado a las 17:25 horas desde la Estación de El Escorial, con llegada prevista a Madrid sobre las 18:15 horas.

Pack Imperial

El Pack Imperial es la opción más completa y está especialmente diseñado para quienes desean conocer en profundidad la historia del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y su entorno.

Incluye:

Recepción en la estación de Madrid-Príncipe Pío.

Viaje de ida y vuelta en tren histórico (50 minutos por trayecto).

Traslado en autobús desde la estación de El Escorial a San Lorenzo.

Visita guiada de 40 minutos al conjunto histórico de San Lorenzo de El Escorial.

Visita guiada de 90 minutos al Real Monasterio.

Regreso en autobús a la estación de tren.

Precio:

Adultos: 37 €

Niños (4-12 años): 25,90 €

Bebés (0-3 años): gratis (sin ocupar asiento).

Pack Leyendas

Para quienes buscan una experiencia diferente, cargada de relatos y ambientación histórica, el Pack Leyendas propone descubrir San Lorenzo de El Escorial a través de sus personajes y leyendas.

Incluye:

Recepción en Príncipe Pío.

Viaje de ida y vuelta en tren histórico.

Recorrido panorámico en autobús por el Bosque de Felipe II (La Herrería).

Visita guiada con personajes caracterizados por los Jardines de la Casita del Infante, los miradores del Monasterio y el casco histórico.

Regreso en autobús a la estación.

Precio:

Adultos: 27 €

Niños (4-12 años): 18,90 €

Bebés (0-3 años): gratis (sin ocupar asiento).

En este pack, actores y guías caracterizados dan vida a figuras históricas como damas de corte, arquitectos reales o pastores medievales.

Pack Travesía

Ésta es la opción más económica y flexible, pensada para quienes desean explorar San Lorenzo de El Escorial a su aire.

Incluye:

Recepción en Príncipe Pío.

Viaje de ida y vuelta en tren histórico.

Traslado en autobús a San Lorenzo de El Escorial.

Entrada para visita libre al interior del Monasterio.

Regreso en autobús a la estación de tren.

Precio: