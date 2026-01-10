Pánico por la vaguada que entra en España y va a dejar lluvias extremas: «A partir del próximo…»

Las lluvias extremas pueden ser una realidad en España, será el momento de empezar a prepararse ante una vaguada que entra en nuestro país. Es el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que el tiempo puede acabar siendo esencial, por lo que, habrá llegado el momento de tener en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Una serie de lluvias extremas que llegarán sin apenas avisar ha acabado siendo la que nos marcará de cerca.

Es una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle es importante. Sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en esta previsión del tiempo en la que todo puede ser posible. Con la AEMET en pánico en estos días en los que quizás hasta el momento no nos habían obligado a tener en este momento, un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos que prepararnos para lo peor con un giro radical que puede ponernos los pelos de punta.

La vaguada que puede traer lluvias extremas

Una nueva vaguada puede traer lluvias extremas en España, los expertos del tiempo no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué tiempo nos espera en este fin de semana en el que todo puede ser posible.

Llega un marcado cambio de tendencia que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabías que podrías empezar a ver llegar.

Lluvias extremas pueden acabar siendo una realidad en una semana en la que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un destacado giro radical que deberemos empezar a ver llegar con un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, se convertirá en un problema en estas próximas jornadas. Estaremos muy pendientes de determinados cambios que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas.

La AEMET lanza esta alerta en este día

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Con la mirada puesta a un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial. Este mes de enero es mucho más intenso de lo que nos imaginaríamos.

Tal y como nos explican desde su web: «Se prevé una intensa circulación atlántica del noroeste que introducirá abundante humedad y una masa de aire frío en el norte peninsular. Dejará cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio norte, que serán persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental. En el resto peninsular y Baleares, nuboso sin descartar precipitaciones débiles en la meseta Norte, sistema Ibérico y en la Bética oriental. Nevará en zonas de montaña de la mitad norte por encima de 800-1000 m al principio, subiendo la cota hasta 900-1200 m en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulados significativos en Pirineos y en el entorno de Picos de Europa. En el resto, la cota subirá a 1200-1600 m. En Canarias, intervalos nubosos con alguna precipitación débil en el nordeste de las islas montañosas. Nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica y en zonas altas de áreas montañosas más persistentes en las del extremo norte. Descenso de las temperaturas máximas excepto en el noroeste donde no se esperan cambios. Igualmente no se esperan cambios de las mínimas en el Cantábrico, fachada sur mediterránea y Baleares y ligero descenso en el resto, más acusado en la meseta Sur. En Canarias máximas sin cambios, y ascensos de las mínimas en la provincia oriental. Heladas moderadas en Pirineos, débiles en zonas de montaña y aledañas de las mesetas, en las sierras del sudeste y en cumbres de Tenerife».

Las alertas estarán activadas: «Probables rachas muy fuertes de componente oeste en Pirineos, Ibérica meridional, bajo Ebro, litorales y prelitorales del sureste de Cataluña y Baleares. Acumulados de nieve en Pirineos y en Picos de Europa, sin descartar otros puntos de la Cantábrica. Precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental. Viento moderado del oeste rolando a suroeste en Galicia y Cantábrico, con intervalos de fuerte en litorales atlánticos y cantábricos tendiendo a amainar. Viento moderado del oeste en el área mediterránea con poniente fuerte en Alborán y área norte mediterránea y probables rachas muy fuertes en Baleares. Flojos en el suroeste peninsular e intervalos de moderado en el resto con probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro, Ibérica meridional, Pirineo central y zonas del sureste de Cataluña y no se descartan durante la madrugada en montañas del interior. En Canarias alisio moderado».