El escenario meteorológico en España está a punto de sufrir una transformación radical. Tras el paso de sistemas previos que ya dejaron un ambiente puramente invernal, la llegada de la borrasca Goretti, que se intensificará rápidamente mediante la llegada de una borrasca explosiva, ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar alertas ante un episodio de temporal severo que marcará las próximas horas.

Temporal de viento y fenómenos costeros

El principal protagonista de este nuevo sistema será el fuerte viento, que afectará de manera significativa a la navegación y a las zonas litorales. Se espera un temporal marítimo de gran impacto, especialmente en el tercio norte peninsular (Galicia y el Cantábrico), donde las rachas y el oleaje podrían poner en riesgo las actividades en la costa.

Sin embargo, los efectos de la borrasca se sentirán en prácticamente todo el territorio, con vientos que cobrarán fuerza de forma generalizada.

Lluvias intensas y persistentes

En cuanto a las precipitaciones, el mapa de avisos de la AEMET señala con especial énfasis en las regiones cantábricas, así como en puntos de Cataluña y Aragón. En zonas del interior de la provincia de Pontevedra y en áreas colindantes, se prevén acumulaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas.

Estas lluvias no sólo serán persistentes, sino que vendrán acompañadas de tormentas en diversos puntos de la cornisa cantábrica, Aragón y Cataluña.

💦 Así va a llover hasta el domingo, 11 de enero, en España. Goretti inestabilizará el tiempo en España en las próximas horas dejando precipitaciones con acumulados superiores a los 50 l/m² en varias comunidades.

— Meteored España (@MeteoredES) January 8, 2026

La nieve desciende de cota

El frío intenso que acompaña a esta masa de aire provocará que la nieve gane terreno en zonas del tercio septentrional. Según la AEMET, la cota de nieve se situará en niveles preocupantes para la movilidad, oscilando entre los 600 y 800 metros.

Las acumulaciones podrían alcanzar e incluso superar los 20 centímetros en menos de 24 horas en amplias áreas de los Pirineos (Huesca, Navarra y Lérida).

— Meteored España (@MeteoredES) January 8, 2026

Recomendaciones de seguridad

Dada la intensidad y agresividad con la que se espera que evolucione la borrasca Goretti, las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos por carretera, especialmente en las zonas de montaña y en el norte peninsular por riesgo de inundaciones locales.

Es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que la rápida evolución de este fenómeno podría derivar en actualizaciones constantes de los niveles de alerta.