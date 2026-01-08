La AEMET avisa de que no estamos preparados para lo que llega hoy: una ciclogénesis explosiva va a reventar en España

Avisa la AEMET de que no estamos preparados para lo que llega hoy, una terrible ciclogénesis explosiva está a punto de reventar en España. El país se prepara para un fin de las vacaciones total en todas las comunidades autónomas que tienen por delante una serie de novedades que hasta la fecha no habíamos visto. Ha sido un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, de una forma que quizás nos costará creer.

El invierno más duro de los últimos tiempos ha acabado siendo una realidad, con un descenso de las temperaturas que pone los pelos de punta y lo hace de tal forma que tocará estar listos para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por un ciclo diferente que puede acabar siendo el que dará pie a un fenómeno poco común. Ahora más que nunca, tocará estar pendientes de una previsión del tiempo que pone los pelos de punta en esta semana de enero.

No estamos preparados para este aviso de la AEMET

Nos hemos enfrentado en estos días a una serie de avisos de la AEMET que, sin duda alguna, ponen los pelos de punta. Tenemos por delante una serie de novedades destacadas que tendremos que empezar a visualizar de una manera diferente.

Es hora de empezar a pensar en un invierno atípico que tiene una serie de novedades destacadas que hasta el momento desconocíamos. Estaremos pendientes de una serie de cambios que acabarán marcando la diferencia y eso quiere decir que tocará empezar a ver llegar ciertos cambios de ciclo.

Estaremos a merced de una serie de fenómenos como la ola de frío polar a las lluvias que nos han afectado con la borrasca Francis. Una situación que ha obligado a activar las alertas del tiempo y en esta recta final de la semana en la que volvemos a la normalidad no se descarte.

Los expertos del tiempo no paran de actualizar unos mapas del tiempo que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, de una forma que quizás nos sorprenderá y puede poner los pelos de punta. Estos días de vuelta a la rutina nos espera nada más y nada menos que una ciclogénesis explosiva.

España se prepara para ver reventar una ciclogénesis explosiva

Después de la borrasca, Francis llega nada más y nada menos que un fenómeno que hace saltar todas las alarmas. Una ciclogénesis explosiva que los expertos de El Tiempo son capaces de explicarnos para que nos preparemos en todos los sentidos para lo peor.

Tal y como nos explican: «Una ciclogénesis explosiva se produce cuando su formación sucede muy rápidamente y muy intensamente. Es decir, la depresión o ciclón en superficie puede formarse y profundizarse en un período muy corto de tiempo. Se convierte, de esta manera, en una borrasca (caso de latitudes medias) muy violenta y adversa en cuestión de pocas horas. El término general usado para estas depresiones que se profundizan muy rápidamente, es de “bomba” meteorológica. Es aquella borrasca cuyo mínimo depresionario la presión baja 24 mb en 24hrs, o menos. Esta definición suele establecerse o referirse a latitudes altas, alrededor de los 55º-60º ya que los procesos ciclogenéticos están influenciados por la rotación de la Tierra. Las ciclogénesis explosivas suceden con frecuencia en el Atlántico y Pacífico. Suelen ocasionar intensas lluvias, pero sobre todo se caracterizan por levantar fuertes rachas de viento e intenso oleaje. Aquí te dejamos consejos para saber cómo actuar ante ciclogénesis explosivas».

Este cambio rápido y brutal, es tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «e prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la Península y Baleares, si bien con un predominio de cielos nubosos o cubiertos a excepción del litoral mediterráneo y, especialmente, en el extremo sureste peninsular, con cielos poco nubosos o con algunas nubes altas. El paso de un frente dejará precipitaciones en el Pirineo y, sobre todo, en el noroeste, con los mayores acumulados en la mitad oeste de Galicia. Es posible que también se produzca alguna precipitación débil en el resto del cuadrante noroeste y del Cantábrico. Cota de nieve: en las montañas del extremo norte 1400/1600 metros subiendo al entorno de los 1600-1900m. En Canarias, intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el este de las islas montañosas y tendencia a despejar de este a oeste.

Nieblas matinales en zonas de ambas mesetas, interiores de Galicia y a últimas horas en zonas altas del centro peninsular.

Las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada en la Península y Baleares, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago donde llegarán a aumentos notables para las mínimas, incluso extraordinarios en zonas del Pirineo, pudiendo ser también notables también para las máximas. Pocos cambios en Canarias, con algunos aumentos de las máximas en medianías y zonas altas y algunos descensos en las mínimas. Las heladas perderán extensión e intensidad, afectando de forma débil a zonas altas del interior peninsular y siendo moderadas en el Pirineo».