Los 15 mejores perfumes de Primor para regalar por el Día del Padre

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina. El 19 de marzo llegará el próximo jueves y, como suele pasar, muchos empiezan a pensar en el regalo casi a contrarreloj. Y si hay un regalo clásico que nunca falla, ese es el perfume ya que es práctico y si se elige bien, tiene ese punto emocional que convierte un detalle en algo que se recuerda. ¿Pero cuál elegir? Pues Primor tiene siempre los mejores perfumes por lo que nos hemos ido hasta su tienda para seleccionar los mejores para esta celebración.

Cuando se trata de perfumería, acertar no significa arriesgar demasiado, sino saber qué encaja con la personalidad de quien lo va a llevar. ¿Es tu padre más clásico o más moderno? ¿Le gustan los aromas frescos o los intensos y especiados? La buena noticia es que sabemos que en Primor hay opciones muy potentes con descuentos importantes estos días. Por ello, hemos seleccionado 15 perfumes masculinos que combinan popularidad, buena relación calidad precio y perfiles olfativos muy definidos. Desde fragancias frescas para el día a día hasta aromas intensos y sofisticados para la noche.

1. Invictus Eau de Toilette Estuche – Rabanne

Invictus sigue siendo uno de los perfumes más reconocibles del mercado por su combinación de notas marinas, pomelo y fondo amaderado. Es fresco, deportivo y muy versátil, perfecto para el día a día. Ahora puede encontrarse desde 72,94 €, un precio atractivo teniendo en cuenta que su tarifa habitual ronda los 125 €.

2. Toy Boy Eau de Parfum Estuche – Moschino

Para padres que no quieren oler como todo el mundo. Toy Boy mezcla pimienta rosa, rosa y maderas en una fragancia especiada y diferente. Es intensa pero elegante, ideal para quien busca personalidad. Está disponible desde 54,57 €, con una rebaja notable frente a su precio original.

3. Emporio Armani Stronger With You Intensely – Armani

Cálido, dulce y muy envolvente gracias a la vainilla, la canela y el ámbar. Es un perfume que funciona especialmente bien por la noche. Su precio parte de 39,95 €, prácticamente la mitad de su coste habitual, lo que lo convierte en una de las opciones más competitivas.

4. One Million Eau de Toilette Estuche – Rabanne

Un clásico moderno que combina pomelo, menta y un fondo de cuero y ámbar. Intenso y con carácter, sigue siendo una apuesta segura para quien quiere dejar huella. Puede encontrarse desde 72,94 €, frente a los 125 € que marca su precio oficial.

5. Solo Eau de Toilette Estuche – Loewe

Más sobrio y refinado, Solo mezcla cítricos, especias y maderas suaves en un equilibrio muy elegante. Encaja bien con padres clásicos, de estilo cuidado. Está disponible desde 84,95 €, manteniendo su perfil premium.

6. Uomo Born In Roma Intense – Valentino

Vainilla, vetiver y lavanda en una composición intensa y moderna. Tiene presencia y funciona muy bien en ambientes nocturnos. Su precio arranca en 48,09 €, una cifra muy competitiva frente a los 98 € habituales.

7. Acqua Di Giò Eau de Toilette Estuche – Armani

Fresco, limpio y marino, con bergamota y maderas suaves. Es uno de esos perfumes que gustan a casi todo el mundo. Ahora se puede conseguir desde 64,94 €, cuando normalmente supera los 130 €.

8. The Most Wanted Eau de Parfum Intense – Azzaro

Dulce e intenso, con cardamomo, toffee y ámbar. Es potente y muy reconocible, ideal para quien disfruta de aromas con carácter. Parte desde 43,56 €, lo que supone un descuento importante respecto a su precio habitual de 90 €.

9. Paradigme Eau de Parfum – Prada

Sofisticado y equilibrado, con una salida fresca y un fondo amaderado elegante. Es discreto pero con personalidad. Está disponible desde 54,19 €, casi la mitad de su precio oficial de 102 €.

10. Le Beau Eau de Parfum – Jean Paul Gaultier

Con coco, haba tonka y maderas, ofrece un perfil exótico y atractivo. Diferente a los clásicos, pero muy llevadero. Puede encontrarse desde 62,95 €, frente a los 103 € habituales.

11. Stronger With You Absolutely Parfum – Armani

Más profundo que Intensely, incorpora ron y vainilla en una mezcla cálida y elegante. Ideal para padres sofisticados. Está disponible desde 42,94 €, una rebaja considerable sobre los 89 € iniciales.

12. Eros Energy Eau de Parfum Estuche – Versace

Cítrico en la salida y con fondo amaderado sensual, mantiene la intensidad característica de la línea Eros. Se puede comprar por 74,94 €, con descuento frente a los 132 € habituales.

13. CH Men Eau de Toilette Estuche – Carolina Herrera

Elegante y ligeramente dulce gracias a la vainilla y el cuero, combina clasicismo y modernidad. Ahora parte desde 61,49 €, cuando su precio oficial supera los 120 €.

14. MYSLF Le Parfum – Yves Saint Laurent

Moderno, limpio y con flor de azahar sobre un fondo amaderado. Es versátil y funciona bien a diario. Está disponible desde 50,93 €, con una rebaja cercana al 50 %.

15. Terre d’Hermès Eau de Toilette Estuche – Hermès

Uno de los grandes clásicos masculinos, con naranja amarga, pimienta y vetiver. Seco, elegante y muy duradero. Puede encontrarse desde 87,95 €, una oportunidad interesante frente a su precio habitual de 126 €.

Ahora ya sabes qué perfumes elegir para sorprender, y acertar, en el Día del Padre, pero además para acabar cabe mencionar que hay un detalle que puede marcar la diferencia si haces la compra online. En la web o la app de Primor, los pedidos superiores a 40 euros pueden beneficiarse de un 10 % de descuento adicional aplicando el código EXTRA10 antes de finalizar la compra. Es un pequeño ahorro extra que, en perfumes de este nivel, se nota en el precio final y puede ser el empujón definitivo para decidirse antes del 19 de marzo.