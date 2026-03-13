Soy experto en economía y éste es el verdadero motivo por el que piden a los ciudadanos tener dinero en efectivo en casa

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha puesto en alerta a Europa y también ha convertido en tendencia un tema controvertido en los últimos tiempos: la necesidad de tener dinero en efectivo en casa ante cualquier catástrofe o colapso del sistema financiero. Santiago Niño Becerra, experto en economía, se ha pronunciado sobre la recomendación de tener metálico guardado en casa ante el miedo a una gran Guerra Mundial. Consulta en este artículo lo que ha dicho este experto sobre el dinero en efectivo.

Chipre fue el primer país que hace unos días recomendó a sus ciudadanos tener a mano un kit de emergencia con dinero en efectivo por miedo a un gran conflicto bélico, y Suecia ha secundado esta recomendación con un comunicado publicado por el Banco Central del país nórdico. El Riksbank ha pedido a los ciudadanos que tengan en casa alrededor de 90 euros en dinero en efectivo, dependiendo de los miembros que formen parte de la familia, y también disponer de varias opciones de pago en caso de que colapse el sistema bancario.

«La situación internacional actual y el alto grado de digitalización de Suecia podrían generar vulnerabilidades en el sistema de pagos. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía se asegure de tener diferentes métodos de pago, como efectivo, tarjetas y acceso a servicios de pago a través del móvil», comenzó diciendo el Banco Central de Suecia en un comunicado que ha dado la vuelta al mundo y que ha puesto en alerta a muchos países de la Unión Europea, que podrán secundar esta decisión en los próximos días.

«El Riksbank recomienda que todos los hogares mantengan en casa una suma de 1000 coronas suecas en efectivo por adulto. Esta cantidad debe considerarse como referencia y está destinada a cubrir una semana de compras esenciales», recomendó a los ciudadanos sobre la cantidad de dinero en efectivo que recomiendan los expertos del país.

La opinión de un experto sobre el dinero en efectivo

El experto en economía Santiago Niño Becerra también se ha pronunciado sobre esta decisión del Banco Central de Suecia con un par de mensajes publicados en su perfil oficial de las redes sociales. «Recordarán el gran apagón del 28 de abril del 2025 en España. Entonces se recomendó lo mismo: que las personas, las familias, tuvieran una cantidad de dinero físico para hacer frente a posibles emergencias semejantes», comenzó haciendo referencia al histórico apagón que dejó a España a oscuras aquel trágico 28 de abril de 2025.

«Si ahora en Suecia se recomienda esto, ¿se baraja la posibilidad de un gran apagón, sea por un fenómeno eléctrico o por un ciberataque? Porque si hasta ahora las autoridades han visto bien el desuso progresivo del dinero fiduciario, ¿por qué volver a él?», dijo este experto en economía, haciendo referencia a un posible apagón eléctrico o financiero que podría suceder en Europa en caso de que vaya a más el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sobre la necesidad del dinero en efectivo, el Banco Central Europeo también se pronunció hace unos meses en un informe publicado en su página web, en el que también destaca la importancia del dinero en efectivo en situaciones adversas. «Si bien no todos los tipos de crisis generan sistemáticamente una fuerte respuesta de la demanda de efectivo, los casos seleccionados ofrecen una prueba de resistencia de la función del efectivo cuando la economía, las infraestructuras críticas o la confianza pública se ven seriamente amenazadas», dicen en un informe en el que se analiza «la demanda de efectivo a lo largo del tiempo en distintos tipos de shocks (de salud pública, militares, financieros y de infraestructuras) y con diferente alcance geográfico (zona euro, regional y nacional)».

Por ello, desde Bruselas recomiendan tener en casa entre 70 y 100 euros en efectivo, que es una cantidad con la que podrás saldar los gastos comunes en bienes de primera necesidad durante los pocos días en los que puede estar apagado un sistema financiero.