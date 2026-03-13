José Luis Santafé toma posesión como nuevo DAO de la Policía Nacional y refuerza el compromiso con las víctimas

El comisario principal José Luis Santafé tomó posesión este pasado jueves como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional en un acto institucional en el que quiso reafirmar el compromiso del cuerpo con la protección de las víctimas, especialmente en los casos de agresión sexual o acoso.

Durante su intervención tras asumir el cargo, Santafé destacó la importancia de que las víctimas encuentren en la Policía Nacional un apoyo firme y cercano. En este sentido, aseguró que la institución seguirá trabajando para reforzar los mecanismos de atención, protección y acompañamiento a las personas que sufren este tipo de delitos.

El nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional subrayó que la defensa de las víctimas forma parte de una de las prioridades del trabajo policial. Además, remarcó que la institución continuará impulsando mejoras en los protocolos de actuación, la coordinación entre unidades y la formación de los agentes para ofrecer una respuesta eficaz ante estas situaciones.

Durante su discurso, José Luis Santafé también quiso lanzar un mensaje en defensa del trabajo que realizan diariamente los miembros de la Policía Nacional. El comisario principal alertó de los riesgos que supone extender sospechas de forma generalizada sobre todo el cuerpo policial o sobre sus mandos.

Según explicó, cuestionar de manera indiscriminada la actuación de la institución puede afectar a la confianza pública en las fuerzas de seguridad. En este sentido, advirtió de que “generalizar y sospechar de toda la Policía es tremendamente peligroso”, ya que puede dañar la imagen y el trabajo de miles de profesionales que desarrollan su labor cada día.

Santafé destacó que los agentes de la Policía Nacional trabajan con profesionalidad, responsabilidad y vocación de servicio público, y defendió que la labor del cuerpo se basa en el respeto a la legalidad, la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de la seguridad.

El puesto de director adjunto operativo (DAO) es uno de los cargos más relevantes dentro de la estructura de la Policía Nacional, ya que desde esta responsabilidad se coordina una parte significativa de la actividad operativa del cuerpo. Desde esta posición se supervisa el funcionamiento de numerosas unidades encargadas de la investigación criminal, la seguridad ciudadana y la lucha contra diferentes formas de delincuencia.

Además, el DAO de la Policía Nacional desempeña un papel clave en la planificación estratégica de las operaciones policiales y en la coordinación entre las distintas áreas operativas, lo que resulta fundamental para garantizar la eficacia de las actuaciones policiales en todo el territorio. Con su llegada al cargo, José Luis Santafé afronta el reto de reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional, mejorar la atención a las víctimas y mantener la confianza de la ciudadanía en las fuerzas de seguridad.

La toma de posesión del nuevo director adjunto operativo marca así el inicio de una nueva etapa en la dirección operativa del cuerpo. Durante el acto institucional también se puso en valor el trabajo de los agentes y mandos que forman parte de la Policía Nacional y que desempeñan una labor esencial para garantizar la seguridad y la convivencia.

Santafé concluyó su intervención reiterando su compromiso con el servicio público, la protección de las víctimas y el trabajo de todos los profesionales que integran la Policía Nacional, insistiendo en la importancia de seguir actuando con responsabilidad, transparencia y cercanía hacia la ciudadanía.

Por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dispuesto todo un cerrojazo informativo en el acto de toma de posesión del nuevo DAO de la Policía, José Luis Santafé. Marlaska ha esquivado a los periodistas para evitar preguntas sobre la violación de una policía de la que se acusa al anterior DAO, José Ángel González, o de la fiesta con cocaína del dirigente del PSOE, Felipe Sicilia, durante la pandemia, desvelada por Koldo García y José Luis Ábalos en OKDIARIO.