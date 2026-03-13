Russell va sobrado y la F1 tiene un problemón: pole del inglés en China con Sainz y Alonso en la lona

George Russell va sobrado en este inicio de Mundial 2026 y la Fórmula 1 tiene un gran problema para resolver un dominio aplastante de los Mercedes que se volvió a reflejar en la pole de este viernes en la clasificación para la carrera al sprint del Gran Premio de China. El piloto inglés se llevó el primer puesto con más de seis décimas de diferencia sobre el primero de los mortales, Lando Norris, tercero con el McLaren. Segundo fue Kimi Antonelli, casi tres por debajo de su compañero, que se puede volver a pasear este fin de semana en el circuito de Shanghái.

Lewis Hamilton, cuarto, consiguió conservar la cuarta posición, con cuatro décimas sobre Charles Leclerc en una sesión que ya se le dio bien el año pasado (logró la victoria en la carrera corta). Oscar Piastri se coló entre los dos Ferrari y Pierre Gasly, sorpresa, por delante de Max Verstappen en séptima posición. Oliver Bearman e Isack Hadjar cerraron el top 10 para la prueba al sprint de este sábado, para la que habrá que madrugar mucho en España (4:00 horas).

La tónica del inicio del GP de China, con todo en juego desde este viernes por el formato sprint, era la misma que la de Australia. Poco o nada han cambiado cinco días en los que ha quedado más demostrado si cabe que el claro dominador es Mercedes y que los pilotos españoles van a sufrir muchísimo en uno de los años que, de entrada, ya es de los más duros que se recuerdan.

Ambos cayeron en la SQ1, aunque la eliminación de Fernando Alonso es desoladora. El asturiano saldrá decimonoveno tras quedarse a un segundo del Alpine de Franco Colapinto, que marcó un tiempo de corte que no alcanzó Carlos Sainz por dos décimas. El madrileño partirá desde el decimoséptimo puesto. Sus compañeros en Williams y Aston Martin, Alex Albon y Lance Stroll, y los Cadillac, Valtteri Bottas y Checo Pérez, que ni salió a pista, fueron el resto de eliminados en una sesión sin sobresaltos.

Russell, pole con la gorra

En la SQ2 también se impuso la lógica y Red Bull, después del accidente de Verstappen en la clasificación de Melbourne, metió sus dos coches en la última fila del top 10. Hadjar, por cuestión de milésimas, tumbaba a Nico Hülkenberg y Esteban Ocon; más lejos se quedaron Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad y Colapinto.

Russell no se movía del primer puesto, aunque Antonelli acechaba a sólo cinco centésimas. La pole tenía que ser para Mercedes si nada cambiaba, ya que el siguiente era Leclerc a tres décimas. Y al líder del campeonato no se le escapó. Eso sí, la SQ3 sirvió para ilustrar que McLaren puede estar ligeramente por delante de Ferrari en China, aunque la igualdad entre las dos escuderías quizá sea el único duelo atractivo de la parte alta en esta F1… Mientras seguimos a la espera de Verstappen y Red Bull.