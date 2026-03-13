«Una revisión digestiva es clave a partir de los 50 años: previene el cáncer y otras enfermedades»

Si tienes más de 50 años o antecedentes familiares, aunque te encuentres bien y no notes nada raro en tu organismo, es importante revisar tu salud digestiva. Muchos problemas, incluido el cáncer de colon, pueden empezar sin dar síntomas. En Juaneda Hospitales ponemos a tu disposición la posibilidad de una revisión digestiva personal.

En la nueva Sala de Endoscopia de Clínica Juaneda contamos con la última tecnología avanzada y un equipo especializado en aparato digestivo, dirigido por el Dr. Álvaro Brotons, para realizar estas pruebas con seguridad y precisión. Una revisión a tiempo puede marcar la diferencia y darte tranquilidad.

Con esta Unidad, el Servicio de Aparato Digestivo de Juaneda Hospitales da un muy importante paso adelante en la lucha contra enfermedades como el cáncer de colon, una patología muy prevalente en nuestra sociedad: es el tercer cáncer más frecuente en el mundo y el segundo como causante de mortalidad.

«Dado que su incidencia es muy alta —explica el Dr. Brotons—, la mejor manera de combatirlo es detectarlo precozmente. La supervivencia del cáncer de colon cambia de manera considerable si se diagnostica en una fase precoz, donde el 95% se cura, sin recaída a los 5 años. La endoscopia es el método para diagnosticar lo antes posible».

Los grupos de riesgo de cáncer de colon son, en primer lugar, las personas mayores de 50 años, porque se ha visto que es mucho más prevalente a partir de ese momento de la vida, así como en quienes tengan o una historia familiar de cáncer de colon o antecedentes de pólipos de colon u otras enfermedades que aumenten el riesgo.

El Dr. Brotons destaca la importancia de tener en cuenta todos los factores de riesgo: «En este caso, aunque no es muy frecuente, la enfermedad inflamatoria intestinal puede conllevar más riesgo de desarrollar cáncer de colon. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el cáncer de colon, en su fase inicial, no da síntomas».

«Por lo tanto —añade—, hay que buscar diagnosticarlo lo antes posible. Por eso se ofrece a las personas entre los 50 y los 75 años, que de alguna manera busquen descartar un cáncer de colon, hacerse un estudio endoscópico, o bien de sangre oculta en heces, para poder recomendar una colonoscopia o solicitarla directamente».

Si bien el cáncer de colon es la enfermedad oncológica más prevalente, el cáncer de páncreas es un problema grave, que aunque no es muy frecuente, tiene demasiadas veces un mal pronóstico y su mortalidad es alta, «por lo que tenemos que buscar la manera de diagnosticarlo lo antes posible», destaca el especialista.

Con ese objetivo, «desde el Servicio de Aparato Digestivo de Clínica Juaneda, ofrecemos diferentes técnicas diagnósticas y un equipo multidisciplinar que permita tratarlo, con cirujanos y oncólogos, a la espera de los avances de los nuevos tratamientos antitumorales», explica el especialista.

Y añade, lanzando un mensaje positivo: «El paciente debe afrontar también otras enfermedades digestivas con optimismo y sin resignarse a sufrir achaques: existen muchos problemas digestivos muy prevalentes en la población, que tienen solución. Se pueden dar tratamientos que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes ante enfermedades muy frecuentes».

Son casos como «el reflujo gastroesofágico», que sufre casi el 30% de la población, o el colon irritable, una patología muy frecuente que da muchas molestias. Existen soluciones para estas enfermedades que mejoran mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. También para el hígado graso, muy asociado a la obesidad.

«Son enfermedades del siglo XXI —continúa el especialista— que también tienen el riesgo añadido de evolucionar a problemas más graves; por lo tanto, hay que buscar soluciones. Existen tratamientos médicos, tratamientos dietéticos, incluso tratamientos endoscópicos o quirúrgicos para la obesidad, para mejorar en salud y reducir riesgos».

«Molestias digestivas muy frecuentes, como la acidez, la hinchazón abdominal, la diarrea, se pueden solucionar de una manera sencilla. En esos y otros casos, aunque no sean graves, recomiendo acudir a nuestro Servicio de Aparato Digestivo, donde buscaremos una solución que mejore la calidad de vida del paciente», concluye el Dr. Brotons.

El Dr. Brotons, nuevo responsable del Servicio de Digestivo y de la Unidad de Endoscopia de Clínica Juaneda

Esta Unidad, con tecnología puntera, revoluciona el diagnóstico de precisión y la experiencia del paciente, con un área específica dentro del hospital. El Dr. Álvaro Brotons, especialista en Aparato Digestivo y experto en endoscopia digestiva, con una destacada trayectoria clínica, investigadora y docente, asumió el pasado 1 de marzo la jefatura del Servicio de Aparato Digestivo de Clínica Juaneda. Tras años vinculado al grupo hospitalario, inicia una etapa de dedicación exclusiva marcada por un gran proyecto: una Unidad de Endoscopia única en la sanidad privada balear.

«Es un reto muy ilusionante porque nos permite ofrecer técnicas complejas con un modelo de trabajo altamente especializado y enfocado en el cuidado del paciente», destaca el Dr. Brotons, experto en realización de colonoscopias, «actualmente la prueba más eficaz para la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de colon, que permite también tratar lesiones de riesgo en el mismo procedimiento, evitando la cirugía».

«El miedo ya no es a la prueba, porque el paciente no siente dolor. La principal preocupación suele ser el resultado. Por eso acompañamos a cada persona durante todo el proceso, ofreciendo información clara y soluciones», explica el Dr. Brotons. Se ha diseñado un circuito asistencial completo que se inicia en la Recepción, con una acogida personalizada al paciente.

El siguiente paso es la preparación en una sala específica, con monitorización y acondicionamiento del paciente para la sedación. De ahí se pasa a las distintas áreas de endoscopia, para la realización de la prueba en salas equipadas con tecnología de última generación. Luego el paciente se recupera en la sala de despertar y luego se viste y se le acompaña al despacho médico, donde se le da una información médica personalizada.