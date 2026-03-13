Arrestan a un ciudadano chino en Kenia por intento de contrabando de 2.000 hormigas reina

Un ciudadano chino ha sido arrestado en el principal aeropuerto de Kenia al ser acusado de contrabando por sacar a más de 2.000 hormigas reinas de jardín del país.

Zhang Kequn fue interceptado en un control de seguridad en el aeropuerto en la capital, en Nairobi, después de que las autoridades descubrieran un considerable cargamento de hormigas vivas en su equipaje con destino a China. Kequn no ha respondido a la acusación, pero los investigadores aseguraron en el tribunal que estaba vinculado a una red contra el tráfico de personas que fue desmantelada en Kenia el año pasado.

Un fiscal estatal afirmó al tribunal que Zhang había empaquetado algunas hormigas en tubos de ensayo, mientras que otras se encontraban ocultas en rollos de papel de seda en su equipaje. Hay que recordar que este tipo de hormigas está protegido por tratados internacionales de biodiversidad y su comercio está regulado.

En su equipaje se encontraron 1.948 hormigas de jardín empaquetadas en tubos de ensayo especiales», dijo el fiscal Allen Mulama al tribunal. «Se recuperaron otras 300 hormigas vivas ocultas en tres rollos de papel de seda dentro del equipaje», añadió.

4 detenidos el año pasado en Kenia

En mayo de 2025, un tribunal keniano condenó a cuatro hombres (dos belgas, un vietnamita y un keniano) a un año de prisión o una multa de 7.700 dólares. Los sospechosos se declararon culpables de los cargos tras su arresto en lo que el KWS describió como «una operación coordinada y basada en inteligencia».

Los belgas aseveraron al tribunal que estaban recolectando las codiciadas hormigas como pasatiempo y que no creían que fuera ilegal. Los investigadores creen que Zhang era el cerebro de la operación, pero que escapó por tener un pasaporte diferente. El KWS, que está más acostumbrado a proteger a criaturas como leones y elefantes, calificó el fallo del año pasado como un «caso histórico».

Las hormigas incautadas el año pasado eran hormigas cosechadoras africanas gigantes, que según KWS eran ecológicamente significativas. Se cree que los destinos previstos eran mercados en Europa y Asia.